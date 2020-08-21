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https://ria.ru/20200821/efremov-1576095564.html
Журналисты пожаловались на неопрятного посетителя суда по делу Ефремова
Освещающие дело Михаила Ефремова журналисты пожаловались в администрацию Пресненского суда Москвы на зловоние в инстанции, некоторые из них даже покинули зал,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:35
2020-08-21T15:56
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Освещающие дело <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> журналисты пожаловались в администрацию Пресненского суда Москвы на зловоние в инстанции, некоторые из них даже покинули зал, передает корреспондент РИА Новости.На очередное заседание, на котором планируется допрос самого артиста, вместе с журналистами пришел неопрятный бородатый мужчина, источающий резкий запах. Зловоние в зале стало едва ли не главной темой обсуждений среди работников СМИ, вынужденных уже несколько часов сидеть рядом с этим посетителем."Чтобы вывести человека из зала, как минимум нужно прервать судебное заседание", - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая на просьбу журналистов вывести мужчину и заверила, что "передаст просьбу" приставам.Во время обеденного перерыва один из журналистов спросил приставов, удалось ли решить вопрос. Тот заявил, что не получал никаких распоряжений.Однако после перерыва в зале его не оказалось, и журналисты вздохнули с облегчением.В зале заседания изначально было около 20 журналистов и посетителей, считая дурно пахнущего мужчину – как минимум четверо работников прессы уже переместились в другое помещение суда. Там можно наблюдать за процессом через трансляцию.Допуск слушателей в суд свободный, но есть ряд ограничений: некоторые из них связаны с пандемией коронавируса и обязывают всех носить маски и не рассаживаться слишком близко друг к другу (хотя эта норма не всегда соблюдается), другие касаются внешнего вида людей. Например, в суд не пускают мужчин в бриджах и шортах, даже в сильную жару.Запрещено появляться в суде пьяным, агрессивно себя вести, предписано "соблюдать нормы поведения в общественных местах", а также "соблюдать чистоту в зданиях и помещениях суда".
https://ria.ru/20200820/svidetel-1576054469.html
https://ria.ru/20200821/futbolka-1576087137.html
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Новости
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Журналисты пожаловались на неопрятного посетителя суда по делу Ефремова

14:35 21.08.2020 (обновлено: 15:56 21.08.2020)
3110
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Освещающие дело Михаила Ефремова журналисты пожаловались в администрацию Пресненского суда Москвы на зловоние в инстанции, некоторые из них даже покинули зал, передает корреспондент РИА Новости.
На очередное заседание, на котором планируется допрос самого артиста, вместе с журналистами пришел неопрятный бородатый мужчина, источающий резкий запах. Зловоние в зале стало едва ли не главной темой обсуждений среди работников СМИ, вынужденных уже несколько часов сидеть рядом с этим посетителем.
Актер Михаил Ефремов заходит в здание Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
20 августа, 16:53
Свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз
"Чтобы вывести человека из зала, как минимум нужно прервать судебное заседание", - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая на просьбу журналистов вывести мужчину и заверила, что "передаст просьбу" приставам.
Во время обеденного перерыва один из журналистов спросил приставов, удалось ли решить вопрос. Тот заявил, что не получал никаких распоряжений.
Однако после перерыва в зале его не оказалось, и журналисты вздохнули с облегчением.
В зале заседания изначально было около 20 журналистов и посетителей, считая дурно пахнущего мужчину – как минимум четверо работников прессы уже переместились в другое помещение суда. Там можно наблюдать за процессом через трансляцию.
Допуск слушателей в суд свободный, но есть ряд ограничений: некоторые из них связаны с пандемией коронавируса и обязывают всех носить маски и не рассаживаться слишком близко друг к другу (хотя эта норма не всегда соблюдается), другие касаются внешнего вида людей. Например, в суд не пускают мужчин в бриджах и шортах, даже в сильную жару.
Запрещено появляться в суде пьяным, агрессивно себя вести, предписано "соблюдать нормы поведения в общественных местах", а также "соблюдать чистоту в зданиях и помещениях суда".
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 12:23
Ефремов приехал в суд в футболке с экстремистским лозунгом
4312063
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