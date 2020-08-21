https://ria.ru/20200821/efremov-1576095564.html

Журналисты пожаловались на неопрятного посетителя суда по делу Ефремова

Освещающие дело Михаила Ефремова журналисты пожаловались в администрацию Пресненского суда Москвы на зловоние в инстанции, некоторые из них даже покинули зал,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:35

2020-08-21T14:35

2020-08-21T15:56

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Освещающие дело <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> журналисты пожаловались в администрацию Пресненского суда Москвы на зловоние в инстанции, некоторые из них даже покинули зал, передает корреспондент РИА Новости.На очередное заседание, на котором планируется допрос самого артиста, вместе с журналистами пришел неопрятный бородатый мужчина, источающий резкий запах. Зловоние в зале стало едва ли не главной темой обсуждений среди работников СМИ, вынужденных уже несколько часов сидеть рядом с этим посетителем."Чтобы вывести человека из зала, как минимум нужно прервать судебное заседание", - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая на просьбу журналистов вывести мужчину и заверила, что "передаст просьбу" приставам.Во время обеденного перерыва один из журналистов спросил приставов, удалось ли решить вопрос. Тот заявил, что не получал никаких распоряжений.Однако после перерыва в зале его не оказалось, и журналисты вздохнули с облегчением.В зале заседания изначально было около 20 журналистов и посетителей, считая дурно пахнущего мужчину – как минимум четверо работников прессы уже переместились в другое помещение суда. Там можно наблюдать за процессом через трансляцию.Допуск слушателей в суд свободный, но есть ряд ограничений: некоторые из них связаны с пандемией коронавируса и обязывают всех носить маски и не рассаживаться слишком близко друг к другу (хотя эта норма не всегда соблюдается), другие касаются внешнего вида людей. Например, в суд не пускают мужчин в бриджах и шортах, даже в сильную жару.Запрещено появляться в суде пьяным, агрессивно себя вести, предписано "соблюдать нормы поведения в общественных местах", а также "соблюдать чистоту в зданиях и помещениях суда".

https://ria.ru/20200820/svidetel-1576054469.html

https://ria.ru/20200821/futbolka-1576087137.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия