https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html

Адвокат Ефремова объяснил путаные заявления актера по вине за ДТП

Михаил Ефремов признал вину на первом допросе после ДТП, так как был пьян и ничего не помнит, заявил адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:30

2020-08-21T12:30

2020-08-21T14:47

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576001678_0:84:2948:1742_1400x0_80_0_0_e271e3910b357745a8d8fdedf63d2533.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> признал вину на первом допросе после ДТП, так как был пьян и ничего не помнит, заявил адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/">Эльман Пашаев</a>. Правозащитник также попросил заслушать показания эксперта, который обнаружил у Ефремова "органическое расстройство личности" на фоне "синдрома зависимости от алкоголя".Сам артист объяснил свою позицию так: "Вы отказали дважды психиатрам, которые смотрели меня. Я думаю, для суда правильно бы было обратиться в (Центр имени. — Прим. ред.) Сербского. Это первое. И второе, я когда еще 9-го числа (июня, следующий день после ДТП. — Прим. ред.) начал смотреть новости, понял позицию — что сказать, Бог вам всем судья".Судья, однако, отказалась выслушивать мнение эксперта об алкоголизме Ефремова.Ранее Пашаев возмутился, что суд удовлетворяет ходатайства адвокатов потерпевших, а его — отклоняет. При этом на одном из недавних заседаний привлеченный защитой эксперт Юрий Фиалко наряду с другими факторами смертельной аварии призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" и посоветовал обратиться к уфологам."Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200821/futbolka-1576087137.html

https://ria.ru/20200820/efremov-1576070477.html

https://ria.ru/20200820/daktiloskopiya-1576070272.html

caxoh Вообще-то алкоголь за рулём был, есть и, надеюсь, останется "отягчающим вину" фактором. Адвокат не в курсе? 65

Ольга Занкова как алкоголизм может быть оправданием? Какая разница -помнит он или нет? Он что, рассчитывает на признание его не вменяемым? 57

32

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия