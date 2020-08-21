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https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html
Адвокат Ефремова объяснил путаные заявления актера по вине за ДТП
Михаил Ефремов признал вину на первом допросе после ДТП, так как был пьян и ничего не помнит, заявил адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:30
2020-08-21T14:47
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> признал вину на первом допросе после ДТП, так как был пьян и ничего не помнит, заявил адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/">Эльман Пашаев</a>. Правозащитник также попросил заслушать показания эксперта, который обнаружил у Ефремова "органическое расстройство личности" на фоне "синдрома зависимости от алкоголя".Сам артист объяснил свою позицию так: "Вы отказали дважды психиатрам, которые смотрели меня. Я думаю, для суда правильно бы было обратиться в (Центр имени. — Прим. ред.) Сербского. Это первое. И второе, я когда еще 9-го числа (июня, следующий день после ДТП. — Прим. ред.) начал смотреть новости, понял позицию — что сказать, Бог вам всем судья".Судья, однако, отказалась выслушивать мнение эксперта об алкоголизме Ефремова.Ранее Пашаев возмутился, что суд удовлетворяет ходатайства адвокатов потерпевших, а его — отклоняет. При этом на одном из недавних заседаний привлеченный защитой эксперт Юрий Фиалко наряду с другими факторами смертельной аварии призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" и посоветовал обратиться к уфологам."Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200821/futbolka-1576087137.html
https://ria.ru/20200820/efremov-1576070477.html
https://ria.ru/20200820/daktiloskopiya-1576070272.html
Вообще-то алкоголь за рулём был, есть и, надеюсь, останется "отягчающим вину" фактором. Адвокат не в курсе?
65
как алкоголизм может быть оправданием? Какая разница -помнит он или нет? Он что, рассчитывает на признание его не вменяемым?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова объяснил путаные заявления актера по вине за ДТП

12:30 21.08.2020 (обновлено: 14:47 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Михаил Ефремов признал вину на первом допросе после ДТП, так как был пьян и ничего не помнит, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Он после приема 300 граммов отключается, вообще ничего не помнит", — сказал Пашаев на заседании в Пресненском суде Москвы.

Правозащитник также попросил заслушать показания эксперта, который обнаружил у Ефремова "органическое расстройство личности" на фоне "синдрома зависимости от алкоголя".
Сам артист объяснил свою позицию так: "Вы отказали дважды психиатрам, которые смотрели меня. Я думаю, для суда правильно бы было обратиться в (Центр имени. — Прим. ред.) Сербского. Это первое. И второе, я когда еще 9-го числа (июня, следующий день после ДТП. — Прим. ред.) начал смотреть новости, понял позицию — что сказать, Бог вам всем судья".
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Вчера, 12:23
Ефремов приехал в суд в футболке с экстремистским лозунгом
Судья, однако, отказалась выслушивать мнение эксперта об алкоголизме Ефремова.
Ранее Пашаев возмутился, что суд удовлетворяет ходатайства адвокатов потерпевших, а его — отклоняет. При этом на одном из недавних заседаний привлеченный защитой эксперт Юрий Фиалко наряду с другими факторами смертельной аварии призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" и посоветовал обратиться к уфологам.

"Пьяное" ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
20 августа, 23:18
Адвокат заявил, что машиной Ефремова управлял "известный человек"
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
20 августа, 23:02
Адвокат рассказал, что нашли на подушке безопасности джипа Ефремова
6352113286
Обсудить 32
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Вообще-то алкоголь за рулём был, есть и, надеюсь, останется "отягчающим вину" фактором. Адвокат не в курсе?
21 августа, 12:37
caxoh
6410000
как алкоголизм может быть оправданием? Какая разница -помнит он или нет? Он что, рассчитывает на признание его не вменяемым?
21 августа, 12:34
О Ольга Занкова
5400201
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