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https://ria.ru/20200821/efremov-1576072664.html
Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу Ефремова
Судья Пресненского суда Елена Абрамова отказалась приобщить письменные показания свидетеля защиты Александра Кобца, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T04:26
2020-08-21T05:16
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Судья Пресненского суда <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a> отказалась приобщить письменные показания свидетеля защиты Александра Кобца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Адвокат родственников погибшего после ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> выразил мнение, что <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kobec/" target="_blank" data-auto="true">Кобец</a>, слепой на один глаз, не заслужит доверие у судьи."Он говорит, что машина (погибшего) стояла колесами кверху", - сказал Добровинский. <br>При этом в момент аварии машина, которой управлял Сергей Захаров, изначально упала набок.Что заявил в суде КобецВ четверг был допрошен свидетель защиты Александр Кобец, который утверждает, что был в первые минуты на месте событий. Он рассказал, что живет в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> и приезжал в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> с другом погулять.По его словам, после ДТП он подошел к машине со стороны водительского сиденья, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно, сказал свидетель. При этом свидетель уточнил, что имеет проблемы со зрением: один глаз не видит полностью, на другом - минус три.Адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заверил суд, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы.Допрос второго очевидцаВ пятницу в Пресненском суде Москвы будет допрошен второй очевидец ДТП с участием актера Михаила Ефремова Андрей Гаев - друг выступившего ранее Александра Кобца."Судебное заседание завтра в 10.00", - сказала судья Елена Абрамова.Как ожидается, на этой стадии гособвинение запросит наказание для артиста.ДТП с участием ЕфремоваДТП в центре Москвы произошло 8 июня. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским фургоном под управлением сотрудника интернет-магазина Сергея Захарова. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии<a href="https://life.ru/p/1328287" target="_blank"> </a>умер в больнице. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, суд отправил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет колонии.Потерпевшими по делу проходят вдова, старший брат и два сына погибшего.
https://ria.ru/20200821/1576072412.html
https://ria.ru/20200820/daktiloskopiya-1576070272.html
https://ria.ru/20200820/efremov-1576070477.html
У ефремова не совести,не чести не осталось, убил человека и теперь прикрывается казуистикой судебных баталий, а поведение его защиты вообще отдельная история, так где же наша коллегия адвокатов ?неужели это БЕССТЫДСТВО что творит их коллега устраивает всех их?Где дружный коллектив артистов с осуждениями?Или и их весь этот цирк и шоу вполне всех устраивает?Неужели не осталось обычной совести и порядочности у тех кто пытается выгородить убийцу?
160
Ефремову осталось назвать имя человека за рулем и рассказать как он исчез после ДТП, т.к. камеры его не зафиксировали, а потом чтобы этот человек подтвердил слова Ефремова и отсидел за него. Неужели после этого кто то подаст руку Ефремову или среди артистов порядочность не в почете?
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Суд отказался приобщить показания секретного свидетеля к делу Ефремова

04:26 21.08.2020 (обновлено: 05:16 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Судья Пресненского суда Елена Абрамова отказалась приобщить письменные показания свидетеля защиты Александра Кобца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний и вызвать для допроса свидетеля Александра Кобца", - огласила судья.
Адвокат родственников погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым Александр Добровинский выразил мнение, что Кобец, слепой на один глаз, не заслужит доверие у судьи.
"Он говорит, что машина (погибшего) стояла колесами кверху", - сказал Добровинский.
При этом в момент аварии машина, которой управлял Сергей Захаров, изначально упала набок.

Что заявил в суде Кобец

В четверг был допрошен свидетель защиты Александр Кобец, который утверждает, что был в первые минуты на месте событий. Он рассказал, что живет в Иваново и приезжал в Москву с другом погулять.
По его словам, после ДТП он подошел к машине со стороны водительского сиденья, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно, сказал свидетель. При этом свидетель уточнил, что имеет проблемы со зрением: один глаз не видит полностью, на другом - минус три.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заверил суд, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Вчера, 03:25
Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым

Допрос второго очевидца

В пятницу в Пресненском суде Москвы будет допрошен второй очевидец ДТП с участием актера Михаила Ефремова Андрей Гаев - друг выступившего ранее Александра Кобца.
"Судебное заседание завтра в 10.00", - сказала судья Елена Абрамова.
Как ожидается, на этой стадии гособвинение запросит наказание для артиста.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
20 августа, 23:02
Адвокат рассказал, что нашли на подушке безопасности джипа Ефремова

ДТП с участием Ефремова

ДТП в центре Москвы произошло 8 июня. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским фургоном под управлением сотрудника интернет-магазина Сергея Захарова. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, суд отправил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет колонии.
Потерпевшими по делу проходят вдова, старший брат и два сына погибшего.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
20 августа, 23:18
Адвокат заявил, что машиной Ефремова управлял "известный человек"
881830421
Обсудить 27
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
У ефремова не совести,не чести не осталось, убил человека и теперь прикрывается казуистикой судебных баталий, а поведение его защиты вообще отдельная история, так где же наша коллегия адвокатов ?неужели это БЕССТЫДСТВО что творит их коллега устраивает всех их?Где дружный коллектив артистов с осуждениями?Или и их весь этот цирк и шоу вполне всех устраивает?Неужели не осталось обычной совести и порядочности у тех кто пытается выгородить убийцу?
21 августа, 05:55
Alexandr Borzyaev
15301105
Ефремову осталось назвать имя человека за рулем и рассказать как он исчез после ДТП, т.к. камеры его не зафиксировали, а потом чтобы этот человек подтвердил слова Ефремова и отсидел за него. Неужели после этого кто то подаст руку Ефремову или среди артистов порядочность не в почете?
21 августа, 05:55
dd.rwk
12021004
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