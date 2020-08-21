https://ria.ru/20200821/efremov-1576071749.html

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T01:06

2020-08-21T01:06

2020-08-21T03:28

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, представляющий интересы актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/738334-advokat-pashaev-poobeshchal-iziuminku-i-zaiavil-o-voditele-v-avto-efremova" target="_blank">телеканал РЕН ТВ</a>.Защитник заявил, что речь идет об "известном, непростом человеке".В четверг Пашаев судебном слушании утверждал, что следователи не провели должным образом информацию о том, что в автомобиле с Ефремовым ехал еще один человек.Ранее свидетель защиты Александр Кобец заявил, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а актер Михаил Ефремов якобы сидел на пассажирском сиденье. Позднее мужчина признался, что он слеп на один глаз. Адвокат потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> усомнился в достоверности показаний свидетеля аварии. По его словам, мужчина говорит, что автомобиль водителя Сергея Захарова после аварии была перевернута, в то время как на самом деле изначально она упала на бок.Суд отказался приобщить показания свидетеля к делу.Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.Потерпевшими по уголовному делу признаны вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП Сергея Захарова. При этом трое из потерпевших подготовили гражданские иски к артисту на общую сумму в один "символический" рубль. Старший сын Захарова хочет взыскать с него 6,5 миллиона рублей.При этом его гражданская жена Ирина Стерхова потерпевшей не признана.

https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html

https://ria.ru/20200820/daktiloskopiya-1576070272.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия