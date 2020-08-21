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https://ria.ru/20200821/dzhaz-1576097437.html
На Koktebel Jazz Party — 2021 привезут "настоящий джаз из Голливуда"
Организаторы привезут в 2021 году на Koktebel Jazz Party исполнителей джаза из Голливуда, рассказал на пресс-конференции основатель фестиваля Дмитрий Киселев. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:07
2020-08-21T15:26
культура
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
россия
дмитрий киселев
владимир путин
республика крым
коктебель
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Организаторы привезут в 2021 году на Koktebel Jazz Party исполнителей джаза из Голливуда, рассказал на пресс-конференции основатель фестиваля <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>."20 августа 2021 года пройдет фестиваль. Мы готовим вам сюрприз - настоящий голливудский джаз из Голливуда", - сказал он.Международный фестиваль <a href="https://ria.ru/category_koktebel-jazz-party--2020" target="_blank">Koktebel Jazz Party-2020</a> стартует в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
https://ria.ru/20200821/dzhaz-1575978214.html
https://ria.ru/20200821/svobodakrym-1575931430.html
россия
республика крым
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koktebel jazz party — 2020, россия, дмитрий киселев, владимир путин, республика крым, коктебель

На Koktebel Jazz Party — 2021 привезут "настоящий джаз из Голливуда"

15:07 21.08.2020 (обновлено: 15:26 21.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Организаторы привезут в 2021 году на Koktebel Jazz Party исполнителей джаза из Голливуда, рассказал на пресс-конференции основатель фестиваля Дмитрий Киселев.
"20 августа 2021 года пройдет фестиваль. Мы готовим вам сюрприз - настоящий голливудский джаз из Голливуда", - сказал он.
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
Вчера, 00:35
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party-2020 стартует в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.
Девушка фотографируется у баннера музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2018
Вчера, 08:00Культура
Свобода в Крыму! Чем удивит Koktebel Jazz Party в этом году
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КультураKoktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020РоссияДмитрий КиселевВладимир ПутинРеспублика КрымКоктебель
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