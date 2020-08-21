Член КС белорусской оппозиции Дылевский сказал, что не получал угроз
11:23 21.08.2020 (обновлено: 13:53 21.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Член президиума оппозиционного Координационного совета Белоруссии Сергей Дылевский сообщил, что в его адрес на фоне событий в стране не поступали никакие угрозы.
Дылевский в пятницу прибыл в следственный комитет Белоруссии на допрос.
"Нет, преследований нет, угроз нет. То есть, все, слава богу, тихо-мирно проходит. Никто не опустился до того, чтобы слать какие-то угрозы", - сказал Дылевский журналистам возле здания СК
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.