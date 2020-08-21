https://ria.ru/20200821/dylevskiy-1576082797.html

Член КС белорусской оппозиции Дылевский сказал, что не получал угроз

Член президиума оппозиционного Координационного совета Белоруссии Сергей Дылевский сообщил, что в его адрес на фоне событий в стране не поступали никакие... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:23

2020-08-21T11:23

2020-08-21T13:53

сергей дылевский

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума оппозиционного Координационного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="https://ria.ru/person_sergey-dylevskiy" target="_blank">Сергей Дылевский</a> сообщил, что в его адрес на фоне событий в стране не поступали никакие угрозы.Дылевский в пятницу прибыл в следственный комитет Белоруссии на допрос."Нет, преследований нет, угроз нет. То есть, все, слава богу, тихо-мирно проходит. Никто не опустился до того, чтобы слать какие-то угрозы", - сказал Дылевский журналистам возле здания СКРанее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республикиМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200821/minsk-1576080923.html

https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576063704.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дылевский, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире