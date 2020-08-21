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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/dylevskiy-1576082797.html
Член КС белорусской оппозиции Дылевский сказал, что не получал угроз
Член президиума оппозиционного Координационного совета Белоруссии Сергей Дылевский сообщил, что в его адрес на фоне событий в стране не поступали никакие... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:23
2020-08-21T13:53
сергей дылевский
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума оппозиционного Координационного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="https://ria.ru/person_sergey-dylevskiy" target="_blank">Сергей Дылевский</a> сообщил, что в его адрес на фоне событий в стране не поступали никакие угрозы.Дылевский в пятницу прибыл в следственный комитет Белоруссии на допрос."Нет, преследований нет, угроз нет. То есть, все, слава богу, тихо-мирно проходит. Никто не опустился до того, чтобы слать какие-то угрозы", - сказал Дылевский журналистам возле здания СКРанее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республикиМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/minsk-1576080923.html
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576063704.html
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сергей дылевский, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Член КС белорусской оппозиции Дылевский сказал, что не получал угроз

11:23 21.08.2020 (обновлено: 13:53 21.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Член президиума оппозиционного Координационного совета Белоруссии Сергей Дылевский сообщил, что в его адрес на фоне событий в стране не поступали никакие угрозы.
Дылевский в пятницу прибыл в следственный комитет Белоруссии на допрос.
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии. 21 августа 2020
Вчера, 10:56Протесты в Белоруссии
Члены КС белорусской оппозиции прибыли на допрос
"Нет, преследований нет, угроз нет. То есть, все, слава богу, тихо-мирно проходит. Никто не опустился до того, чтобы слать какие-то угрозы", - сказал Дылевский журналистам возле здания СК
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
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Протесты в БелоруссииСергей ДылевскийСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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