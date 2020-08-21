Ефремов считает, что находился на пассажирском сиденье в момент ДТП
16:17 21.08.2020 (обновлено: 16:46 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов заявил, что с большой долей вероятности находился на пассажирском сиденье своего джипа в момент ДТП.
"Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили", — сказал он на заседании в Пресненском суде Москвы.
Представитель потерпевшего уточнил, уверен ли Ефремов в этом на сто процентов. Артист ответил, что "на девяносто процентов точно".
Несмотря на все доводы защиты, судья отказала в проведении экспертизы подушки безопасности пассажирского сиденья, которая, по мнению стороны Ефремова, могла бы доказать, что артист не был за рулем.
Накануне свидетель защиты заявил, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов находился на пассажирском сиденье. Адвокат актера Эльман Пашаев затем сказал, что речь об "известном человеке", и пообещал позже раскрыть подробности.
Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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