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Ефремов считает, что находился на пассажирском сиденье в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил, что с большой долей вероятности находился на пассажирском сиденье своего джипа в момент ДТП. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:17
2020-08-21T16:46
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> заявил, что с большой долей вероятности находился на пассажирском сиденье своего джипа в момент ДТП.Представитель потерпевшего уточнил, уверен ли Ефремов в этом на сто процентов. Артист ответил, что "на девяносто процентов точно".Несмотря на все доводы защиты, судья отказала в проведении экспертизы подушки безопасности пассажирского сиденья, которая, по мнению стороны Ефремова, могла бы доказать, что артист не был за рулем.Накануне свидетель защиты заявил, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов находился на пассажирском сиденье. Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> затем сказал, что речь об "известном человеке", и пообещал позже раскрыть подробности. Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576101647.html
https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html
90% ефремова сидело на пассажирском сиденьи, а 10% ефремова сидело на водительском. То есть рулил лёжа.
85
За рулем были Мадагаскарские пингвины. Сейчас адвокат Ефремова допрашивает Шкипера, Ковальски, Рико, Прапора, чтобы установить, кто именно не справился с управлением.
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россия
РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Ефремов считает, что находился на пассажирском сиденье в момент ДТП

16:17 21.08.2020 (обновлено: 16:46 21.08.2020)
19894
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов заявил, что с большой долей вероятности находился на пассажирском сиденье своего джипа в момент ДТП.
"Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили", — сказал он на заседании в Пресненском суде Москвы.
Представитель потерпевшего уточнил, уверен ли Ефремов в этом на сто процентов. Артист ответил, что "на девяносто процентов точно".
Несмотря на все доводы защиты, судья отказала в проведении экспертизы подушки безопасности пассажирского сиденья, которая, по мнению стороны Ефремова, могла бы доказать, что артист не был за рулем.
Накануне свидетель защиты заявил, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов находился на пассажирском сиденье. Адвокат актера Эльман Пашаев затем сказал, что речь об "известном человеке", и пообещал позже раскрыть подробности.
Фото с места ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова в 2019 году, опубликованное РЕН ТВ
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Не в первый раз. Появилось видео другого ДТП с участием Ефремова
Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Обсудить 27
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
90% ефремова сидело на пассажирском сиденьи, а 10% ефремова сидело на водительском. То есть рулил лёжа.
21 августа, 16:19
Covid короновирусович
26542102
За рулем были Мадагаскарские пингвины. Сейчас адвокат Ефремова допрашивает Шкипера, Ковальски, Рико, Прапора, чтобы установить, кто именно не справился с управлением.
21 августа, 16:33
MYMake Yellowstone Great Again
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