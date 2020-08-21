https://ria.ru/20200821/dtp-1576101932.html

Ефремов считает, что находился на пассажирском сиденье в момент ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил, что с большой долей вероятности находился на пассажирском сиденье своего джипа в момент ДТП. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:17

2020-08-21T16:17

2020-08-21T16:46

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> заявил, что с большой долей вероятности находился на пассажирском сиденье своего джипа в момент ДТП.Представитель потерпевшего уточнил, уверен ли Ефремов в этом на сто процентов. Артист ответил, что "на девяносто процентов точно".Несмотря на все доводы защиты, судья отказала в проведении экспертизы подушки безопасности пассажирского сиденья, которая, по мнению стороны Ефремова, могла бы доказать, что артист не был за рулем.Накануне свидетель защиты заявил, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов находился на пассажирском сиденье. Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> затем сказал, что речь об "известном человеке", и пообещал позже раскрыть подробности. Уголовное дело против актера возбудили после трагического инцидента 8 июня на Садовом кольце в столице: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — впоследствии умер в больнице. В момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576101647.html

https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html

Covid короновирусович 90% ефремова сидело на пассажирском сиденьи, а 10% ефремова сидело на водительском. То есть рулил лёжа. 85

Make Yellowstone Great Again За рулем были Мадагаскарские пингвины. Сейчас адвокат Ефремова допрашивает Шкипера, Ковальски, Рико, Прапора, чтобы установить, кто именно не справился с управлением. 64

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия