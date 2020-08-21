Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"
00:09 21.08.2020 (обновлено: 00:49 21.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Киев должен перестать морочить всем голову и начать исполнять минские соглашения, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Труд".
"Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение (пункт 11 "Комплекса мер") о необходимости – цитирую – "проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал Лавров.
Глава российского МИД подчеркнул, что эти положения должны быть закреплены в новой Конституции Украины, которая, согласно минским соглашениям, должна была вступить в силу до конца 2015 года.
"Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", - заключил глава МИД России.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.