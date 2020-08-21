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https://ria.ru/20200821/donbass-1576071173.html
Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"
Киев должен перестать морочить всем голову и начать исполнять минские соглашения, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН, заявил в пятницу глава МИД... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T00:09
2020-08-21T00:49
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
сергей лавров
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Киев должен перестать морочить всем голову и начать исполнять минские соглашения, которые были одобрены резолюцией <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>, заявил в пятницу глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью газете "<a href="http://www.trud.ru/article/20-08-2020/1393051_sergej_lavrov_pandemija_uskorila_myslitelnye_protsessy_v_evrosojuze.html">Труд</a>".Глава российского МИД подчеркнул, что эти положения должны быть закреплены в новой Конституции Украины, которая, согласно минским соглашениям, должна была вступить в силу до конца 2015 года.Он отметил, что конституционное закрепление особого статуса <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> – это "ключ к урегулированию кризиса на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем"."Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", - заключил глава МИД России.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200820/donbass-1576065251.html
морочить всем голову и не исполнять то, под чем подписались - есть глубинная сущность Украины.
41
По факту Москва уже давно не воспринимает Украину как государство. Только лишь из дипломатической этики комментирует события там происходящие.
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россия
донбасс
украина
РИА Новости
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россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, украина, в мире

Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"

00:09 21.08.2020 (обновлено: 00:49 21.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Киев должен перестать морочить всем голову и начать исполнять минские соглашения, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Труд".

"Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение (пункт 11 "Комплекса мер") о необходимости – цитирую – "проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что эти положения должны быть закреплены в новой Конституции Украины, которая, согласно минским соглашениям, должна была вступить в силу до конца 2015 года.
Он отметил, что конституционное закрепление особого статуса Донбасса – это "ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем".
"Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", - заключил глава МИД России.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины, член политбюро СДПУ Леонид Кравчук
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20972049
Обсудить 16
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассСергей ЛавровУкраинаВ мире
Популярные комментарии
морочить всем голову и не исполнять то, под чем подписались - есть глубинная сущность Украины.
21 августа, 00:16
Damir Aliev
3710003
По факту Москва уже давно не воспринимает Украину как государство. Только лишь из дипломатической этики комментирует события там происходящие.
21 августа, 00:16
АПАполлон Помнящий
3310003
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