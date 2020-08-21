https://ria.ru/20200821/donbass-1576071173.html

Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"

Киев должен перестать морочить всем голову и начать исполнять минские соглашения, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН, заявил в пятницу глава МИД... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T00:09

2020-08-21T00:09

2020-08-21T00:49

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

сергей лавров

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Киев должен перестать морочить всем голову и начать исполнять минские соглашения, которые были одобрены резолюцией <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a>, заявил в пятницу глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в интервью газете "<a href="http://www.trud.ru/article/20-08-2020/1393051_sergej_lavrov_pandemija_uskorila_myslitelnye_protsessy_v_evrosojuze.html">Труд</a>".Глава российского МИД подчеркнул, что эти положения должны быть закреплены в новой Конституции Украины, которая, согласно минским соглашениям, должна была вступить в силу до конца 2015 года.Он отметил, что конституционное закрепление особого статуса <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> – это "ключ к урегулированию кризиса на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем"."Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", - заключил глава МИД России.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200820/donbass-1576065251.html

Damir Aliev морочить всем голову и не исполнять то, под чем подписались - есть глубинная сущность Украины. 41

Аполлон Помнящий По факту Москва уже давно не воспринимает Украину как государство. Только лишь из дипломатической этики комментирует события там происходящие. 37

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донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, сергей лавров, украина, в мире