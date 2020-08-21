https://ria.ru/20200821/dolina-1576095030.html

Долина заявила, что рада выступить на Koktebel Jazz Party

Российская певица Лариса Долина рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:24

2020-08-21T14:24

2020-08-21T15:27

культура

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

яков окунь

хибла герзмава

лариса долина

владимир путин

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Российская певица <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Dolina/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Долина</a> рассказала журналистам, что устала от самоизоляции из-за пандемии коронавируса и рада выступить на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму."Что можно ожидать от джаз-фестиваля? Это море потрясающей музыки, огромное количество очень талантливых музыкантов, джазовой стихии, которая доступна всем. Потому что джаз – это, прежде всего, импровизация, это свобода, которая дает нам крылья… В данном случае этот фестиваль не будет исключением", - сказала Долина.Певица выступит в первый вечер фестиваля в пятницу вместе с коллективом пианиста <a href="http://ria.ru/person_JAkov_Okun/" target="_blank" data-auto="true">Якова Окуня</a>. Еще одной солисткой проекта стала оперная певица <a href="http://ria.ru/person_Germzava_KHibla/" target="_blank" data-auto="true">Хибла Герзмава</a>. Долина добавила, что очень рада как возможности выступить с талантливым музыкантом, так и вновь увидеть зрителей и спеть для них."Я очень устала от этой пандемии, честно говоря. Мне пришлось принимать государственные и вступительные (в Московском государственном институте культуры) экзамены онлайн, а с марта месяца занималась со своими студентами онлайн. Это очень мне не нравится, категорически, но ничего не поделаешь. Сегодняшний фестиваль – это такая первая ласточка, когда мы можем выйти наконец в люди, естественно с ограничениями… Это большое счастье", - сказала Долина.Пианист Яков Окунь назвал предстоящее выступление вместе с Долиной и Герзмава "прекрасным времяпровождением". Он отметил, что ограничения из-за пандемии не позволили выступить на фестивале с зарубежными звездами джаза, но дали возможность осуществить совместный проект с российскими певицами.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открывается в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ. Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, интернет-ресурс TimeOut.ru и радио Sputnik.

https://ria.ru/20200821/festival-1576094669.html

https://ria.ru/20200821/dzhaz-1575978214.html

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koktebel jazz party — 2020, яков окунь, хибла герзмава, лариса долина, владимир путин