https://ria.ru/20200821/dobrovinskiy-1576105480.html
Добровинский прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение актера уволить своего защитника... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:25
2020-08-21T17:25
2020-08-21T18:20
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> прокомментировал решение актера уволить своего защитника <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Добровинский предположил, что такой ход со стороны Ефремова является попыткой затянуть процесс."Ефремов никого не найдет и мы снова будем наблюдать в процессе Пашаева и Шаргородскую. Либо в понедельник он вернется с господином Пашаевым, либо может сказать, что никого не нашел", - заявил адвокат журналистам.Ранее Ефремов заявил в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее"Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200821/efremov-1576098606.html
Александр Аникин
Был такой хороший адвокат Фейкин (сейчас лишённый адвокатского статуса), который посадил всех своих подзащитных. Вот его бы.
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Сандор К
Говорят, за первую судимость суды не дают максимальный срок. Но у этого адвоката могло получиться.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Затягивание процесса" – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение актера и его защитника Эльмана Пашаева дать отвод судье.
2020-08-21T17:25
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PT0M59S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия