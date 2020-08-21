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https://ria.ru/20200821/dobrovinskiy-1576105480.html
Добровинский прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение актера уволить своего защитника... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:25
2020-08-21T18:20
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> прокомментировал решение актера уволить своего защитника <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>.Добровинский предположил, что такой ход со стороны Ефремова является попыткой затянуть процесс."Ефремов никого не найдет и мы снова будем наблюдать в процессе Пашаева и Шаргородскую. Либо в понедельник он вернется с господином Пашаевым, либо может сказать, что никого не нашел", - заявил адвокат журналистам.Ранее Ефремов заявил в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее"Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200821/efremov-1576098606.html
Был такой хороший адвокат Фейкин (сейчас лишённый адвокатского статуса), который посадил всех своих подзащитных. Вот его бы.
45
Говорят, за первую судимость суды не дают максимальный срок. Но у этого адвоката могло получиться.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Затягивание процесса" – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение актера и его защитника Эльмана Пашаева дать отвод судье.
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Добровинский прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов

17:25 21.08.2020 (обновлено: 18:20 21.08.2020)
38751
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение актера уволить своего защитника Эльмана Пашаева.
Добровинский предположил, что такой ход со стороны Ефремова является попыткой затянуть процесс.
"Ефремов никого не найдет и мы снова будем наблюдать в процессе Пашаева и Шаргородскую. Либо в понедельник он вернется с господином Пашаевым, либо может сказать, что никого не нашел", - заявил адвокат журналистам.
Ранее Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее"
Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Фото с места ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова в 2019 году, опубликованное РЕН ТВ
Вчера, 15:30
Опубликовано фото еще одного ДТП с участием Ефремова
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Обсудить 12
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Был такой хороший адвокат Фейкин (сейчас лишённый адвокатского статуса), который посадил всех своих подзащитных. Вот его бы.
21 августа, 17:30
Александр Аникин
32111001
Говорят, за первую судимость суды не дают максимальный срок. Но у этого адвоката могло получиться.
21 августа, 17:31
Сандор К
13130010
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