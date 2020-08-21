https://ria.ru/20200821/dialog-1576112466.html

В МИД призывают Вашингтон вместо угроз перейти к диалогу с Ираном

Путь эскалации напряженности вокруг Ирана, выбранный США, является ошибочным и тупиковым, Москва призывает Вашингтон вместо угроз перейти к диалогу с Ираном,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:51

2020-08-21T19:51

2020-08-21T19:51

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

совет безопасности оон

москва

оон

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Путь эскалации напряженности вокруг <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, выбранный США, является ошибочным и тупиковым, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> вместо угроз перейти к диалогу с Ираном, говорится в заявлении МИД России в связи с намерениями администрации Трампа вернуть санкции СБ ООН в отношении <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>."США продолжают опасные манёвры в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a> в надежде реализовать собственные антииранские задумки. Потерпев неудачу с проектом резолюции о бессрочном оружейном эмбарго против Ирана, который был решительно отвергнут СБ, они теперь принялись осаждать руководство <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и председателя Совета Безопасности, добиваясь признания якобы сохраняющегося у США права воспользоваться для нажима на Иран механизмами, предусмотренными резолюцией СБ ООН 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", - отмечается в заявлении МИД.В ведомстве напомнили, что "всё это происходит" после того, как администрация США официально вышла из <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank">СВПД </a>и на протяжении двух с лишним лет "грубо и беззастенчиво попирала собственные обязательства, вытекающие из связанных c этим документом решений Совета Безопасности"."Уведомление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>о якобы приведённом ими в действие процессе восстановления санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, отменённых после заключения в 2015 г. СВПД, не может иметь искомых американцами последствий. Их ухищрения разбиваются о реальность: США сами вычеркнули себя из числа участников СВПД и тем самым лишили себя прав и возможностей использовать механизмы, предусмотренные Планом действий и резолюцией СБ ООН 2231", - подчеркнули в МИД РФ."Убеждены, что путь эскалации напряжённости вокруг Ирана – ошибочный и тупиковый. Призываем США сделать выбор в пользу разумных решений, не лишать себя возможности для достижения договорённостей с Ираном", - констатировали в российском МИД.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, москва, оон, вашингтон (город), сша, в мире