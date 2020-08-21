Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/dialog-1576112466.html
В МИД призывают Вашингтон вместо угроз перейти к диалогу с Ираном
Путь эскалации напряженности вокруг Ирана, выбранный США, является ошибочным и тупиковым, Москва призывает Вашингтон вместо угроз перейти к диалогу с Ираном,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:51
2020-08-21T19:51
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
москва
оон
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_0:56:2955:1718_1400x0_80_0_0_14e0af911166cb093a5291c1b464cffd.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Путь эскалации напряженности вокруг <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, выбранный США, является ошибочным и тупиковым, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> вместо угроз перейти к диалогу с Ираном, говорится в заявлении МИД России в связи с намерениями администрации Трампа вернуть санкции СБ ООН в отношении <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>."США продолжают опасные манёвры в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a> в надежде реализовать собственные антииранские задумки. Потерпев неудачу с проектом резолюции о бессрочном оружейном эмбарго против Ирана, который был решительно отвергнут СБ, они теперь принялись осаждать руководство <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и председателя Совета Безопасности, добиваясь признания якобы сохраняющегося у США права воспользоваться для нажима на Иран механизмами, предусмотренными резолюцией СБ ООН 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", - отмечается в заявлении МИД.В ведомстве напомнили, что "всё это происходит" после того, как администрация США официально вышла из <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank">СВПД </a>и на протяжении двух с лишним лет "грубо и беззастенчиво попирала собственные обязательства, вытекающие из связанных c этим документом решений Совета Безопасности"."Уведомление <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>о якобы приведённом ими в действие процессе восстановления санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, отменённых после заключения в 2015 г. СВПД, не может иметь искомых американцами последствий. Их ухищрения разбиваются о реальность: США сами вычеркнули себя из числа участников СВПД и тем самым лишили себя прав и возможностей использовать механизмы, предусмотренные Планом действий и резолюцией СБ ООН 2231", - подчеркнули в МИД РФ."Убеждены, что путь эскалации напряжённости вокруг Ирана – ошибочный и тупиковый. Призываем США сделать выбор в пользу разумных решений, не лишать себя возможности для достижения договорённостей с Ираном", - констатировали в российском МИД.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_91:0:2820:2047_1400x0_80_0_0_4d94b36de01b9e94570a9ffaf48c772e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, москва, оон, вашингтон (город), сша, в мире

В МИД призывают Вашингтон вместо угроз перейти к диалогу с Ираном

19:51 21.08.2020
469
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Путь эскалации напряженности вокруг Ирана, выбранный США, является ошибочным и тупиковым, Москва призывает Вашингтон вместо угроз перейти к диалогу с Ираном, говорится в заявлении МИД России в связи с намерениями администрации Трампа вернуть санкции СБ ООН в отношении Тегерана.
"США продолжают опасные манёвры в СБ ООН в надежде реализовать собственные антииранские задумки. Потерпев неудачу с проектом резолюции о бессрочном оружейном эмбарго против Ирана, который был решительно отвергнут СБ, они теперь принялись осаждать руководство ООН и председателя Совета Безопасности, добиваясь признания якобы сохраняющегося у США права воспользоваться для нажима на Иран механизмами, предусмотренными резолюцией СБ ООН 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", - отмечается в заявлении МИД.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Вчера, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
В ведомстве напомнили, что "всё это происходит" после того, как администрация США официально вышла из СВПД и на протяжении двух с лишним лет "грубо и беззастенчиво попирала собственные обязательства, вытекающие из связанных c этим документом решений Совета Безопасности".
"Уведомление США о якобы приведённом ими в действие процессе восстановления санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, отменённых после заключения в 2015 г. СВПД, не может иметь искомых американцами последствий. Их ухищрения разбиваются о реальность: США сами вычеркнули себя из числа участников СВПД и тем самым лишили себя прав и возможностей использовать механизмы, предусмотренные Планом действий и резолюцией СБ ООН 2231", - подчеркнули в МИД РФ.
"Убеждены, что путь эскалации напряжённости вокруг Ирана – ошибочный и тупиковый. Призываем США сделать выбор в пользу разумных решений, не лишать себя возможности для достижения договорённостей с Ираном", - констатировали в российском МИД.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 18:22
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
1560012
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНМоскваООНВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Международный аэропорт Дубай
МИД ОАЭ ответил на палестинскую критику договора с Израилем
Алексей Навальный
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик над Черным морем. Кадры Минобороны
Российский Су-30 перехватил американский самолет над Черным морем
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители
Участники митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестской крепости
В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко
Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
В Ярославле на месте взрыва в доме начался пожар
Здание Посольства РФ в Осло
В посольстве России усомнились в независимости норвежских СМИ
Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
В Ярославле в многоэтажном доме прогремел взрыв
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Сотрудник полиции
В центре Москвы пешеход ранил из пистолета водителя авто
Госсекретарь США Майк Помпео
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время совместной пресс-конференции
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб человек
Председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров
Доходы главы РЖД в 2019 году выросли в два раза
Церемония вручения премии Фемида
Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
00:18В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Лента новостейМолния