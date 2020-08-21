https://ria.ru/20200821/detal-1576101090.html

Мать сняла дочь на видео и напугала подписчиков одной жуткой деталью

Пользовательница твиттера xiaraaaaa_ опубликовала видеоролик, на котором ее дочь смотрит мультфильм по телевизору, и испугала подписчиков внешним видом ребенка. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:01

2020-08-21T16:01

2020-08-21T16:01

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/94334/40/943344075_0:0:4642:2612_1400x0_80_0_0_075f661e2f31694b1b898d9fa9d26110.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong>Пользовательница твиттера xiaraaaaa_ опубликовала видеоролик, на котором ее дочь смотрит мультфильм по телевизору, и испугала подписчиков внешним видом ребенка. На кадрах видно, как девочка сидит в кресле перед экраном в страшной маске. Такую носил персонаж фильма "Хэллоуин" — серийный убийца Майкл Майерс. "Больше трех часов просила дочь снять эту маску. Не слушает", — прокомментировала ролик женщина. Некоторые пользователи сравнили видео с кадрами из ужастика, а кому-то ролик наоборот показался забавным."Это страшнее самого фильма", — написала ladieknight. "Это должно заставить соблюдать социальную дистанцию", — отметила mariwhitehurst1. "Смешно, но пугает до смерти", — заметила Loripj."Это не твоя дочь", — пошутил LStanding96.Многие пользователи признались, что их дети тоже любят страшные маски.

https://ria.ru/20200812/1575694793.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире