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Мать сняла дочь на видео и напугала подписчиков одной жуткой деталью
Пользовательница твиттера xiaraaaaa_ опубликовала видеоролик, на котором ее дочь смотрит мультфильм по телевизору, и испугала подписчиков внешним видом ребенка. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:01
2020-08-21T16:01
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong>Пользовательница твиттера xiaraaaaa_ опубликовала видеоролик, на котором ее дочь смотрит мультфильм по телевизору, и испугала подписчиков внешним видом ребенка. На кадрах видно, как девочка сидит в кресле перед экраном в страшной маске. Такую носил персонаж фильма "Хэллоуин" — серийный убийца Майкл Майерс. "Больше трех часов просила дочь снять эту маску. Не слушает", — прокомментировала ролик женщина. Некоторые пользователи сравнили видео с кадрами из ужастика, а кому-то ролик наоборот показался забавным."Это страшнее самого фильма", — написала ladieknight. "Это должно заставить соблюдать социальную дистанцию", — отметила mariwhitehurst1. "Смешно, но пугает до смерти", — заметила Loripj."Это не твоя дочь", — пошутил LStanding96.Многие пользователи признались, что их дети тоже любят страшные маски.
https://ria.ru/20200812/1575694793.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
в мире

Мать сняла дочь на видео и напугала подписчиков одной жуткой деталью

16:01 21.08.2020
685
© Fotolia / steheapПросмотр телевизора
Просмотр телевизора
© Fotolia / steheap
Просмотр телевизора. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пользовательница твиттера xiaraaaaa_ опубликовала видеоролик, на котором ее дочь смотрит мультфильм по телевизору, и испугала подписчиков внешним видом ребенка.
На кадрах видно, как девочка сидит в кресле перед экраном в страшной маске. Такую носил персонаж фильма "Хэллоуин" — серийный убийца Майкл Майерс.
"Больше трех часов просила дочь снять эту маску. Не слушает", — прокомментировала ролик женщина.
Некоторые пользователи сравнили видео с кадрами из ужастика, а кому-то ролик наоборот показался забавным.
"Это страшнее самого фильма", — написала ladieknight.
"Это должно заставить соблюдать социальную дистанцию", — отметила mariwhitehurst1.
"Смешно, но пугает до смерти", — заметила Loripj.
"Это не твоя дочь", — пошутил LStanding96.
Многие пользователи признались, что их дети тоже любят страшные маски.
Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где его дед позирует на фоне Императорского дворца в Токио
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0511511
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