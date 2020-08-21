https://ria.ru/20200821/dedushka-1576067398.html

Старик не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой

В городе Нарткала Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер свел счеты с жизнью — полицейские заподозрили его в выращивании и хранении марихуаны. Куст под два... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:00

наркотики

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576063796_0:164:599:501_1400x0_80_0_0_ca7a2f1735e11763b9d7214aab8d7286.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская.</strong> В городе Нарткала Кабардино-Балкарии 85-летний пенсионер свел счеты с жизнью — полицейские заподозрили его в выращивании и хранении марихуаны. Куст под два метра вымахал на краю участка у забора. Хозяин его срезал и вроде как решил скормить кроликам. Не успел: нагрянули наркополицейские. Пять часов старика продержали в отделении. Сосед погибшего вспоминает: вернувшись, Николай Макарович очень переживал, что из него, строгальщика с идеальной репутацией, делают наркомана. Через два дня жена нашла его в сарае. В предсмертной записке Захарченко написал, что невиновен."Какие кролики будут есть коноплю?"Три недели назад Николаю Макаровичу исполнилось 85. Он плохо видел (катаракта обоих глаз), перенес инфаркт, страдал от сахарного диабета. Но за участком и хозяйством следил самостоятельно. Правда, у забора косить не успевал. Там, между сорняками, куда обычно скидывали кроличий помет, и выросла конопля. "Мы ее точно не сажали, — убеждает вдова пенсионера. — Откуда взялась? Сами не знаем. Скорее всего, занесло пару семечек. У нас на полях и пустырях она не редкость — почва благодатная".С огорода, утверждает Евгения Георгиевна, растения видно не было — загораживали высокие подсолнухи. Зато кусты просматривались с участка соседа. Тот посоветовал выкорчевать. Николай Макарович так и сделал: срезал мясистые стебли, свалил у крольчатника. "Хотел кролям их скормить, но не успел: на сорокаградусной жаре листья быстро высохли", — говорит жена погибшего.Через несколько дней к пенсионерам нагрянула опергруппа — 12 человек. Кусты, лежащие в корыте на самом видном месте, поместили в черные пакеты, опечатали. Причем, как замечает адвокат Руслан Ельмирзоков, упаковывали вместе со стеблями, которые непригодны для использования в качестве наркотического средства. Зато вес получился приличный — 845,5 грамма. Отсюда и вторая часть статьи 228 — незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере. "Хотя в экспертизе написали, что исследовали измельченное сырье".Над объяснением, что "травка" предназначалась питомцам, только посмеялись. "Говорили: мол, какие кролики будут есть коноплю, — вспоминает тот диалог Евгения Георгиевна. — Тогда муж поднял с земли пару листочков и положил их в клетку к кролям. Те понюхали и прожевали".Затем у пенсионера взяли смывы с рук. Причем за минуту до этого попросили старика выкорчевать оставшиеся побеги. Он послушался. "Естественно, следы наркотического вещества нашли", — отмечает адвокат. Этот факт подтвердил сосед Захарченко — он был понятым: "Я еще возмутился, почему не провели процедуру раньше. Но на мою реплику не обратили внимания".Пенсионера попросили подписать какие-то бумаги: одну — в двух местах, другую — в четырех. "Прочитать ничего не дали, — уверяет вдова. — Один из ребят сказал: "Ты подпиши, отец, мы тебе потом все объясним". Но сразу после забрали. В участке продержали с 11 утра до половины шестого вечера. Привезли мрачнее тучи. В протоколе указали: "хранил для личного потребления без цели сбыта". Коля посетовал — мол, к чему такие формулировки, он ее не употреблял. Но сотрудники полиции растолковали: кормил кроликов — это и называется для личного потребления"."Не пил и не курил"Адвокат замечает: на принятие решения о возбуждении уголовного дела обычно дают до девяти суток. Но здесь все сделали очень быстро. Через несколько часов после результатов химической экспертизы бумаги уже подписали. "Никто не хотел разобраться в ситуации. К примеру, у Николая Макаровича явно не было умысла хранить наркосредства. А это уже исключает состав преступления. Дома не нашли ни измельченного вещества, ни упаковок, никаких следов. Провели обыски и у сына — тоже все чисто, — уточняет Руслан Ельмирзоков. — Да и вообще все знают: Николай Макарович даже спиртного не пил и сигарет не курил, не говоря уже о чем-то покрепче. Сам мне рассказывал, как презирает наркоманов".Захарченко переселился на Кавказ из Полтавы. Приехал сразу после армии — в парадной форме. А уже через несколько дней устроился на химический завод, где до пенсии проработал строгальщиком. Потом был народным заседателем в суде.Пенсионерка вспоминает: в последние дни супруг ходил задумчивым. Только иногда в сердцах бросал, что его на весь город опозорили и что умрет не дома, а в тюрьме. "Я уверяла его: мы обязательно докажем невиновность. К адвокату обратилась".Вечером 17 августа Николай Макарович надел нарядный костюм. Супруге объяснил: ждет адвоката. "Долго не ложился спать — все о чем-то размышлял, сидя на кровати. Потом сказал: "Иди отдохни, а я еще посижу". Я ушла, сильно устала". Утром Евгения Георгиевна заметила, что постель мужа не расстелена: "Думала, может, решил прогуляться. Кинулась к забору — калитка изнутри заперта. На огороде посмотрела — никого. Потом заглянула в сарай…"Вдова уверена: донес на Николая Макаровича сосед с другой стороны — с четой Захарченко у него не сложились отношения. "Коля был того же мнения. Но перед смертью твердил: "Не вздумай мстить. Я его простил — пусть с этим живет"."Вырастает сама по себе на многих участках"В администрации Нарткалы сообщили — семья Николая Захарченко на хорошем счету. "По крайней мере, ни он, ни его дети, ни внуки не состоят нигде на учете".При этом местные жители утверждают: конопля действительно вырастает сама по себе на многих участках. "Семена разносятся, ты их уничтожаешь, а они снова появляются".За комментариями мы также обратились в отделение информации и общественных связей МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Озвучили вопросы — есть ли хоть какие-то подтверждения того, что Николай Макарович не культивировал марихуану, и зачем перед смывами пенсионера попросили дотронуться до кустов. Через четыре часа получили ссылку на пресс-релиз. В тексте говорилось, что наркополицейские во время обследования домовладения обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Хозяин пояснил, что "высушив листья, хранил их для личного потребления без цели сбыта".Более подробную информацию обещали предоставить по письменному запросу в ближайшие дни, "но не сегодня".Двадцатого августа Николая Макаровича похоронили. Теперь вдова думает, как вернуть мужу доброе имя. И все время спрашивает, как ей теперь с этим жить.

https://ria.ru/20180921/1529030722.html

https://ria.ru/20191214/1562367813.html

https://ria.ru/20180521/1520876746.html

agent_anonimus Полицейских занимавшихся этим делом уволить по отрицательным мотивам и возбудить дело по части 2 статьи 110 - доведение до самоубийства. 232

Evgeny Sanjiev Этот сосед "хайли лайкли" стуканул. А эти 12 всадников апокалипсиса прискакали, чтобы заценить насколько хорош местный бошетунмай. Если врачей плющат за брак в работе, типа "вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия", то и эту дюжину и дознавателя (13го апостола) надо причесать по всем правилам. Ну и соседу поставить на вид, что и он под богом ходит. 132

37

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, общество