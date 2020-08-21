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Названы три простых способа поднять давление без лекарств
Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как поднять давление без приема лекарств. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:54
2020-08-21T12:10
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как поднять давление без приема лекарств.По его словам, в первую очередь гипотоникам необходимо увеличить суточное потребление воды.Агапкин также посоветовал добавить в рацион небольшое количество соленых продуктов и одну-две чашки кофе.Третий простой способ повысить давление — начать заниматься с обычным кистевым эспандером, отметил специалист. Даже пять минут ежедневных упражнений с этим тренажером способны нормализовать кровоток и улучшить общее самочувствие, заключил он.
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7
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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здоровье - общество, общество

Названы три простых способа поднять давление без лекарств

10:54 21.08.2020 (обновлено: 12:10 21.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель кофейни
Посетитель кофейни
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как поднять давление без приема лекарств.
По его словам, в первую очередь гипотоникам необходимо увеличить суточное потребление воды.

"Посчитайте, какое количество воды вы выпиваете за день в течение дня и увеличьте его в полтора раза", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Агапкин также посоветовал добавить в рацион небольшое количество соленых продуктов и одну-две чашки кофе.

"Соль будет задерживать жидкость и увеличивать давление, а кофеин — стимулировать тонус кровеносных сосудов", — объяснил врач.

Третий простой способ повысить давление — начать заниматься с обычным кистевым эспандером, отметил специалист. Даже пять минут ежедневных упражнений с этим тренажером способны нормализовать кровоток и улучшить общее самочувствие, заключил он.
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Здоровье - ОбществоОбщество
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