https://ria.ru/20200821/bolnitsa-1576099926.html
Современное здание больницы планируют построить на Соловках
Для жителей Соловков будет построено современное здание больницы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:48
2020-08-21T15:48
2020-08-21T15:48
архангельская область
александр цыбульский
общество
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Для жителей Соловков будет построено современное здание больницы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> на состоявшемся накануне заседании Патриаршего попечительского совета по развитию архипелага, которое возглавил патриарх Кирилл.Как отметили в пресс-службе губернатора Поморья, в настоящее время врачи ведут прием пациентов в приспособленном здании, которое нуждается в ремонте. Проект строительства здания больницы со стационаром на 10 коек будет готов к сентябрю. Сейчас устраняются замечания, которые министерство культуры РФ вынесло в части обустройства территории вокруг больницы, в том числе вносятся корректировки по планируемым зеленым насаждениям.Глава региона также подчеркнул важность получения согласований от всех заинтересованных сторон на самой ранней стадии планирования проектов, что позволит решить задачу создания комфортных современных условий жизни для населения Соловков и братии монастыря, максимально эффективно распорядиться финансовыми средствами и при этом сохранить духовное наследие, святую обитель, вокруг которой и выстраивается жизнь на архипелаге.
https://ria.ru/20200821/solovki-1576095328.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цыбульский, общество
АРХАНГЕЛЬСК, 21 авг - РИА Новости.
Для жителей Соловков будет построено современное здание больницы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский
на состоявшемся накануне заседании Патриаршего попечительского совета по развитию архипелага, которое возглавил патриарх Кирилл.
Как отметили в пресс-службе губернатора Поморья, в настоящее время врачи ведут прием пациентов в приспособленном здании, которое нуждается в ремонте. Проект строительства здания больницы со стационаром на 10 коек будет готов к сентябрю. Сейчас устраняются замечания, которые министерство культуры РФ вынесло в части обустройства территории вокруг больницы, в том числе вносятся корректировки по планируемым зеленым насаждениям.
"Моя задача как руководителя региона – сделать всё, чтобы люди, живущие здесь, чувствовали себя современно, комфортно и пользовались всеми благами цивилизации. Но при этом на всех нас лежит огромная ответственность за бережное отношение к духовной составляющей Соловецкого архипелага", – привели в пресс-службе слова Цыбульского.
Глава региона также подчеркнул важность получения согласований от всех заинтересованных сторон на самой ранней стадии планирования проектов, что позволит решить задачу создания комфортных современных условий жизни для населения Соловков и братии монастыря, максимально эффективно распорядиться финансовыми средствами и при этом сохранить духовное наследие, святую обитель, вокруг которой и выстраивается жизнь на архипелаге.