Аксенов заявил, что Koktebel Jazz Party помогает пробивать блокаду Крыма
20:37 21.08.2020 (обновлено: 21:27 21.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party является "фишкой" Крыма и помогает пробивать блокаду полуострова, власти будут оказывать поддержку мероприятию и его организаторам, заявил глава регион Сергей Аксенов.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открылся вечером в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
"Уверен, что фестиваль будет набирать обороты, хотя уже у него огромное количество сторонников и участников. Крым становится все более популярным, меняется на глазах… Благодаря вам, тем иностранным артистам, которые сюда приезжают, мы пробиваем блокады, народная дипломатия – сильный инструмент. И все кто побывал в Крыму хотя бы раз, уверен, увезут только положительные эмоции отсюда. Фестивалю быть, это "фишка" Крыма, Коктебеля", - сказал Аксенов на церемонии открытия фестиваля.
Он добавил, что власти региона будут оказывать фестивалю поддержку.
"Органы власти Республики Крым будут всегда помогать организаторам, Дмитрию Константиновичу (Киселеву), коллегам. Когда у энтузиастов горят глаза, нам остается только оказывать содействие", - сказал Аксенов.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.