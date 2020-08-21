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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200821/blokada-1576113896.html
Аксенов заявил, что Koktebel Jazz Party помогает пробивать блокаду Крыма
Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party является "фишкой" Крыма и помогает пробивать блокаду полуострова, власти будут оказывать поддержку мероприятию и его... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T20:37
2020-08-21T21:27
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
сергей аксенов (политик)
дмитрий киселев
владимир путин
куба
республика крым
коктебель
сша
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости.</strong> Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party является "фишкой" Крыма и помогает пробивать блокаду полуострова, власти будут оказывать поддержку мероприятию и его организаторам, заявил глава регион <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Аксенов</a>.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открылся вечером в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа."Уверен, что фестиваль будет набирать обороты, хотя уже у него огромное количество сторонников и участников. Крым становится все более популярным, меняется на глазах… Благодаря вам, тем иностранным артистам, которые сюда приезжают, мы пробиваем блокады, народная дипломатия – сильный инструмент. И все кто побывал в Крыму хотя бы раз, уверен, увезут только положительные эмоции отсюда. Фестивалю быть, это "фишка" Крыма, Коктебеля", - сказал Аксенов на церемонии открытия фестиваля.Он добавил, что власти региона будут оказывать фестивалю поддержку."Органы власти <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> будут всегда помогать организаторам, Дмитрию Константиновичу (<a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Киселеву</a>), коллегам. Когда у энтузиастов горят глаза, нам остается только оказывать содействие", - сказал Аксенов.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200821/dzhaz-1575978214.html
https://ria.ru/20200821/1576095593.html
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куба
республика крым
коктебель
сша
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"Фестивалю быть": в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
Основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев и глава Крыма Сергей Аксенов открыли фестиваль, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
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koktebel jazz party — 2020, сергей аксенов (политик), дмитрий киселев, владимир путин, куба, республика крым, коктебель, сша

Аксенов заявил, что Koktebel Jazz Party помогает пробивать блокаду Крыма

20:37 21.08.2020 (обновлено: 21:27 21.08.2020)
547
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party является "фишкой" Крыма и помогает пробивать блокаду полуострова, власти будут оказывать поддержку мероприятию и его организаторам, заявил глава регион Сергей Аксенов.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party открылся вечером в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа.
"Уверен, что фестиваль будет набирать обороты, хотя уже у него огромное количество сторонников и участников. Крым становится все более популярным, меняется на глазах… Благодаря вам, тем иностранным артистам, которые сюда приезжают, мы пробиваем блокады, народная дипломатия – сильный инструмент. И все кто побывал в Крыму хотя бы раз, уверен, увезут только положительные эмоции отсюда. Фестивалю быть, это "фишка" Крыма, Коктебеля", - сказал Аксенов на церемонии открытия фестиваля.
Он добавил, что власти региона будут оказывать фестивалю поддержку.
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
Вчера, 00:35
Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party
"Органы власти Республики Крым будут всегда помогать организаторам, Дмитрию Константиновичу (Киселеву), коллегам. Когда у энтузиастов горят глаза, нам остается только оказывать содействие", - сказал Аксенов.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
LIVE: Koktebel Jazz Party
Вчера, 19:00Культура
Первый день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция
2610005
Обсудить 1
Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020Сергей Аксенов (политик)Дмитрий КиселевВладимир ПутинКубаРеспублика КрымКоктебельСША
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