https://ria.ru/20200821/biznes-1576116497.html

Кубань освоила около 60% средств нацпроекта по поддержке МСП

Краснодарский край освоил около 60% средств нацпроекта по поддержке предпринимательства, численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) по... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T22:57

2020-08-21T22:57

2020-08-21T22:57

краснодарский край

игорь галась

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> освоил около 60% средств нацпроекта по поддержке предпринимательства, численность занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) по итогам первого полугодия 2020 года составила более 754 тысяч человек, сообщает администрация региона."Поэтапное увеличение количества жителей, задействованных в малом и среднем предпринимательстве – основная цель нацпроекта. Чтобы помочь бизнесу преодолеть кризис и выйти на целевые показатели в период пандемии особое внимание уделяется именно поддержке МСП. В частности, в разработанном по поручению губернатора плане восстановления роста экономики предусмотрены дополнительные меры поддержки", - говорится в сообщении. Уточняется, что до конца 2020 года численность занятых в МСП должна достигнуть 782 тысяч.Кроме того, продлены сроки действия антикризисных займов под 0,1% и 1% от фонда микрофинансирования, а также введен новый займ под 3% годовых для бизнесменов, чей доход сократился в два и более раза. Как добавили в ведомстве, в крае появилась еще одна новая мера – помощь МСП в выходе на площадки интернет-торговли. Отмечается, что регион компенсирует часть затрат бизнеса по выходу на новый рынок."При этом антикризисные меры не ставят на паузу реализацию нацпроекта по поддержке МСП: мероприятия профинансированы из бюджета своевременно и в полном объеме. Более 58% из 1,5 миллиарда рублей уже освоено", - цитирует ведомство замглавы края <a href="http://ria.ru/person_Igor_Galas/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Галася</a>. Уточняется, что более чем на 200 миллионов рублей докапитализирован фонд микрофинансирования, где предприниматели могут получить кредиты на льготных условиях."Если в прошлом году субъектам МСП было предоставлено 627 займов на сумму 1,3 миллиарда, на 1 августа этого года уже выдано 760 льготных кредитов более чем на миллиард. Фонд представляет 18 видов займов, охватывающих потребности МСП во всех приоритетных отраслях экономики края", - поясняют краевые власти. Центр сопровождения инвестпроектов, где бизнесмены могут получить консультационную и организационную помощь, сейчас ведет 36 проектов. Общий объем капитальных вложений почти 12,5 миллиарда рублей. В 2019 году таких проектов было 30 – сумма составляла чуть более 10 миллиардов рублей.Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с прошлого года. Его ключевая задача к 2025 году увеличить число занятых в МСП в крае до одного миллиона человек.

https://ria.ru/20200821/kuban-1576116312.html

https://ria.ru/20200820/1576045504.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь галась, краснодарский край, экономика