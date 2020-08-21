https://ria.ru/20200821/besporyadki-1576093171.html
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Беспорядки в Белоруссии направляют США, им подыгрывают европейцы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает агентство Sputnik... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:46
2020-08-21T13:46
2020-08-21T14:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, им подыгрывают европейцы, заявил президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Его слова передает агентство <a href="https://sputnik.by/">Sputnik Беларусь</a>.По словам Лукашенко, Белоруссия остается "последним звеном" в планах Запада установить вокруг России "балто-черноморский коридор, санитарный кордон", в который также входят Украина и три балтийские республики.В разговоре с коллективом комбината президент оценил ситуацию в стране как "очень политизированную, но не катастрофичную". Он также рассказал о встрече с руководителями силовых структур, которые заверили его, что "никому не собираются отдавать страну".Президент напомнил сотрудникам комбината, что если "не дай бог, страна вздыбится и рухнет", то они могут потерять работу. Комментируя действия оппозиции, Лукашенко указал, что против Белоруссии действуют несколько центров сил, где "осели правительства в изгнании". Он подчеркнул, что готов вести политический диалог только с трудовыми коллективами.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни силовики подавляли акции, применяя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
Natalia Bikowa
И как он догадался ?
198
Natalia Bikowa
Наверное, Путин подсказал
193
156
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Беспорядки в Белоруссии
направляют США
, им подыгрывают европейцы, заявил президент республики Александр Лукашенко
. Его слова передает агентство Sputnik Беларусь
.
"Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", — заявил он во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский".
По словам Лукашенко, Белоруссия остается "последним звеном" в планах Запада установить вокруг России "балто-черноморский коридор, санитарный кордон", в который также входят Украина и три балтийские республики.
Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно, как мы видим сейчас, против России.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
В разговоре с коллективом комбината президент оценил ситуацию в стране как "очень политизированную, но не катастрофичную". Он также рассказал о встрече с руководителями силовых структур, которые заверили его, что "никому не собираются отдавать страну".
Президент напомнил сотрудникам комбината, что если "не дай бог, страна вздыбится и рухнет", то они могут потерять работу.
И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" Вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны.
Комментируя действия оппозиции, Лукашенко указал, что против Белоруссии действуют несколько центров сил, где "осели правительства в изгнании". Он подчеркнул, что готов вести политический диалог только с трудовыми коллективами.
Протесты в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.