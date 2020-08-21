https://ria.ru/20200821/besporyadki-1576093171.html

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Беспорядки в Белоруссии направляют США, им подыгрывают европейцы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает агентство Sputnik... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:46

2020-08-21T13:46

2020-08-21T14:41

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, им подыгрывают европейцы, заявил президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Его слова передает агентство <a href="https://sputnik.by/">Sputnik Беларусь</a>.По словам Лукашенко, Белоруссия остается "последним звеном" в планах Запада установить вокруг России "балто-черноморский коридор, санитарный кордон", в который также входят Украина и три балтийские республики.В разговоре с коллективом комбината президент оценил ситуацию в стране как "очень политизированную, но не катастрофичную". Он также рассказал о встрече с руководителями силовых структур, которые заверили его, что "никому не собираются отдавать страну".Президент напомнил сотрудникам комбината, что если "не дай бог, страна вздыбится и рухнет", то они могут потерять работу. Комментируя действия оппозиции, Лукашенко указал, что против Белоруссии действуют несколько центров сил, где "осели правительства в изгнании". Он подчеркнул, что готов вести политический диалог только с трудовыми коллективами.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни силовики подавляли акции, применяя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html

Natalia Bikowa И как он догадался ? 198

Natalia Bikowa Наверное, Путин подсказал 193

156

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире