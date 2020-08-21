Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/besporyadki-1576093171.html
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Беспорядки в Белоруссии направляют США, им подыгрывают европейцы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает агентство Sputnik... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:46
2020-08-21T14:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_375:0:2747:1334_1400x0_80_0_0_a24ebaf4b87f38228fe9b9e3d4cb8ebd.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, им подыгрывают европейцы, заявил президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Его слова передает агентство <a href="https://sputnik.by/">Sputnik Беларусь</a>.По словам Лукашенко, Белоруссия остается "последним звеном" в планах Запада установить вокруг России "балто-черноморский коридор, санитарный кордон", в который также входят Украина и три балтийские республики.В разговоре с коллективом комбината президент оценил ситуацию в стране как "очень политизированную, но не катастрофичную". Он также рассказал о встрече с руководителями силовых структур, которые заверили его, что "никому не собираются отдавать страну".Президент напомнил сотрудникам комбината, что если "не дай бог, страна вздыбится и рухнет", то они могут потерять работу. Комментируя действия оппозиции, Лукашенко указал, что против Белоруссии действуют несколько центров сил, где "осели правительства в изгнании". Он подчеркнул, что готов вести политический диалог только с трудовыми коллективами.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни силовики подавляли акции, применяя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
И как он догадался ?
198
Наверное, Путин подсказал
193
156
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575889566_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_25cfc2bb7287bf3e5d78d33512377326.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

13:46 21.08.2020 (обновлено: 14:41 21.08.2020)
20597
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Беспорядки в Белоруссии направляют США, им подыгрывают европейцы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает агентство Sputnik Беларусь.

"Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", — заявил он во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский".

По словам Лукашенко, Белоруссия остается "последним звеном" в планах Запада установить вокруг России "балто-черноморский коридор, санитарный кордон", в который также входят Украина и три балтийские республики.
Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно, как мы видим сейчас, против России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
В разговоре с коллективом комбината президент оценил ситуацию в стране как "очень политизированную, но не катастрофичную". Он также рассказал о встрече с руководителями силовых структур, которые заверили его, что "никому не собираются отдавать страну".
Президент напомнил сотрудникам комбината, что если "не дай бог, страна вздыбится и рухнет", то они могут потерять работу.
И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" Вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Комментируя действия оппозиции, Лукашенко указал, что против Белоруссии действуют несколько центров сил, где "осели правительства в изгнании". Он подчеркнул, что готов вести политический диалог только с трудовыми коллективами.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Вчера, 13:41Протесты в Белоруссии
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" разрешить ситуацию в Белоруссии
888761531375
Обсудить 156
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
И как он догадался ?
21 августа, 13:47
Natalia Bikowa
985212243
Наверное, Путин подсказал
21 августа, 13:48
Natalia Bikowa
766123150
Рекомендуем
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Мужчина в защитной маске проходит мимо витрины магазина в Киеве
Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Алексей Навальный на заседании суда об изменении меры пресечения. 19 июля 2013
В МВД рассказали о результатах анализов Навального
На марше части Юго-Западного фронта
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СД
В России начались госиспытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1"
Тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
Российский корабль назвали самым мощным в мире
Акции в поддержку Алексея Навального
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Цветок в руке военнослужащего на акции протеста в Минск
Опубликованы переговоры активиста штаба Бабарико о нападениях на ОМОН
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат Ефремова объяснил путаные заявления актера по вине за ДТП
Крым
В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Экономист назвал признаки "великой революции" в США
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская выступила за расширение забастовок
Николай Захарченко с женой
Старик не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой
Замглавврача омской больницы: Мы не возражаем против его перевода в другой стационар
Навального разрешили перевезти на лечение в ФРГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
00:18В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Лента новостейМолния