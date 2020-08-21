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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576116928.html
Генштаб ВС Белоруссии заявил об усилении разведдеятельности против страны
Начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против страны. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:27
2020-08-21T23:27
протесты в белоруссии
польша
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Начальник главного управления генштаба вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против страны."Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе. Мы наблюдаем повышение разведактивности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией", - сказал Косыгин в эфире телеканала <a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Беларусь 1"</a>. Он отметил, что ранее <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> подписали соглашение о наращивании военного присутствия в Польше.По словам Косыгина, речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня. Он отметил также и увеличение интенсивности полетов боевой авиации."Ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки - практически 42 боевых вылета, и это все - в направлении государственной границы (Белоруссии - ред.)", - добавил Косыгин. Он выразил опасение, что в будущем это может перерасти в "боевое применение".Ранее в пятницу сообщалось, что комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа.
https://ria.ru/20200820/1576038110.html
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польша
белоруссия
сша
РИА Новости
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польша, белоруссия, сша, в мире

Генштаб ВС Белоруссии заявил об усилении разведдеятельности против страны

23:27 21.08.2020
847
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время акции протеста на площади Независимости в Минске
Военнослужащие во время акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против страны.
"Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе. Мы наблюдаем повышение разведактивности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией", - сказал Косыгин в эфире телеканала "Беларусь 1". Он отметил, что ранее США и Польша подписали соглашение о наращивании военного присутствия в Польше.
По словам Косыгина, речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня. Он отметил также и увеличение интенсивности полетов боевой авиации.
"Ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки - практически 42 боевых вылета, и это все - в направлении государственной границы (Белоруссии - ред.)", - добавил Косыгин. Он выразил опасение, что в будущем это может перерасти в "боевое применение".
Ранее в пятницу сообщалось, что комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа.
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Протесты в БелоруссииПольшаБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
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21 августа, 23:29
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
410105
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