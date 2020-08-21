https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576116928.html

Генштаб ВС Белоруссии заявил об усилении разведдеятельности против страны

Начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против страны. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T23:27

2020-08-21T23:27

2020-08-21T23:27

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в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Начальник главного управления генштаба вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против страны."Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе. Мы наблюдаем повышение разведактивности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией", - сказал Косыгин в эфире телеканала <a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Беларусь 1"</a>. Он отметил, что ранее <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> подписали соглашение о наращивании военного присутствия в Польше.По словам Косыгина, речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня. Он отметил также и увеличение интенсивности полетов боевой авиации."Ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки - практически 42 боевых вылета, и это все - в направлении государственной границы (Белоруссии - ред.)", - добавил Косыгин. Он выразил опасение, что в будущем это может перерасти в "боевое применение".Ранее в пятницу сообщалось, что комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа.

https://ria.ru/20200820/1576038110.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, белоруссия, сша, в мире