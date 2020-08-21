https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576115067.html

В Белоруссии 46 человек обвинили в насилии в отношении сотрудников МВД

Уголовные дела против 46 граждан Белоруссии возбуждены за насилие в отношении сотрудников МВД, сообщает ведомство. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T21:38

2020-08-21T21:38

2020-08-21T22:18

александр лукашенко

оон

в мире

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

белоруссия

происшествия

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Уголовные дела против 46 граждан <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбуждены за насилие в отношении сотрудников МВД, сообщает ведомство."За насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении 46 граждан. Большая часть из них отпущена под подписку о невыезде", - говорится в сообщении, размещенном на сайте республиканского МВД.Соответствующая информация обсуждалась на встрече главы ведомства Юрия Караева c митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем.Караев на встрече пожаловался на работу СМИ. "Все их заголовки, скандальные статьи и видео направлены на дискредитацию правоохранительных органов", - сказал он."Ежедневно в интернете публикуются материалы о жертвах акций, куда без разбора приписывают всех вышедших из ИВС. О том, что многие нарушители общественного порядка были задержаны до начала политических событий, не сказано ни слова. Как не написано и о пострадавших милиционерах. Об объективности говорить не приходится. А ведь только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. С тяжелыми травмами они сейчас находятся в госпитале", - добавил министр.Он заявил, что "насилие на улицах, провокации, демонстрации - в Беларуси такого не было почти никогда". "Не хочу придерживаться одиозной позиции, но то, что акции были хорошо продуманы и носили не мирный характер, очевидно. Мирные люди не будут строить баррикады и бросаться на силовиков", - сказал министр."Мы не допустим посягательства на государственный строй, экономику страны и уклад жизни общества. Все мы слышали о "цветных" революциях и знаем, к чему это приводит. Мы были мирной республикой, и я очень желаю, чтобы такой и остались, и подобное не повторялось больше никогда", - отметил министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576108495.html

https://ria.ru/20200821/tsep-1576114527.html

https://ria.ru/20200821/naezdy-1576113976.html

Aruba Miro Руки отбили, пока дубинками колошматили протестующих, жесткие попались 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, оон, в мире, мвд белоруссии, белоруссия, происшествия