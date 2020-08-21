https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576103823.html

МВД Белоруссии призвало "не плодить слухи" о пропаже родственников

Министерство внутренних дел Белоруссии в связи с массовыми обращениями граждан о пропаже родственников и знакомых призвало людей "не поддаваться панике" и не... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:57

2020-08-21T16:57

2020-08-21T16:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел Белоруссии в связи с массовыми обращениями граждан о пропаже родственников и знакомых призвало людей "не поддаваться панике" и не плодить слухи.В ведомстве сообщили, что с 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан об исчезновении их родственников и знакомых."Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных. Сотрудники подразделений уголовного розыска страны круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями. Почти все из них в данный момент, 21 августа, обработаны, осталось несколько десятков. Но заявления продолжают поступать, пусть и не так активно", - говорится в сообщении ведомства в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank">Telegram-канале</a>.В результате проведенной работы, пояснили в МВД, выяснилось, что "некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия", сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о нахождении их в местах изоляции и сообщают об этом заявителям."Значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив. Часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах. Данные о таких гражданах в числе других сейчас размещены на интернет-ресурсах, как пропавшие во время беспорядков, несмотря на то, что заявления об их розыске были поданы до 9 августа. Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе", - пояснила пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова.По ее словам, на интернет-ресурсе tut.by размещен список пропавших, в котором на 9 утра 21 августа насчитывалось девять человек. "Из них: два человека не идентифицированы, двое разысканы ранее, но информация с сайта не удалена, один официально объявлен в розыск как пропавший без вести; по двум поданы заявления в ОВД о розыске, проводится проверка; один разыскивается по линии других служб МВД, один добавлен на сайт 21 августа, проводится проверка", - заявили в МВД."Обращаемся к гражданам - не поддавайтесь панике и не плодите слухи. Для уточнения информации о нахождении ваших близких в местах содержания задержанных рекомендуем обращаться по номеру 102. Если таких сведений в службе 102 нет, сообщите об исчезновении человека оператору службы 102 или в ближайший орган внутренних дел", - отметили в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576087629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576093378.html

Alex Smolov Да.... Эти не перед какими вбросами не остановятся. Уже столько наговорили и заднюю включили. 13

Ярослав Погодин Телегу придется блокировать в любом случае на какое то время. А интернет с территории России подключать если есть такая возможность. Надо подумать... 11

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире