Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576103823.html
МВД Белоруссии призвало "не плодить слухи" о пропаже родственников
Министерство внутренних дел Белоруссии в связи с массовыми обращениями граждан о пропаже родственников и знакомых призвало людей "не поддаваться панике" и не... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:57
2020-08-21T16:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020257_0:0:3186:1793_1400x0_80_0_0_fa98e850dba24f10a8b86d883810588f.jpg
<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел Белоруссии в связи с массовыми обращениями граждан о пропаже родственников и знакомых призвало людей "не поддаваться панике" и не плодить слухи.В ведомстве сообщили, что с 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан об исчезновении их родственников и знакомых."Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных. Сотрудники подразделений уголовного розыска страны круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями. Почти все из них в данный момент, 21 августа, обработаны, осталось несколько десятков. Но заявления продолжают поступать, пусть и не так активно", - говорится в сообщении ведомства в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank">Telegram-канале</a>.В результате проведенной работы, пояснили в МВД, выяснилось, что "некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия", сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о нахождении их в местах изоляции и сообщают об этом заявителям."Значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив. Часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах. Данные о таких гражданах в числе других сейчас размещены на интернет-ресурсах, как пропавшие во время беспорядков, несмотря на то, что заявления об их розыске были поданы до 9 августа. Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе", - пояснила пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова.По ее словам, на интернет-ресурсе tut.by размещен список пропавших, в котором на 9 утра 21 августа насчитывалось девять человек. "Из них: два человека не идентифицированы, двое разысканы ранее, но информация с сайта не удалена, один официально объявлен в розыск как пропавший без вести; по двум поданы заявления в ОВД о розыске, проводится проверка; один разыскивается по линии других служб МВД, один добавлен на сайт 21 августа, проводится проверка", - заявили в МВД."Обращаемся к гражданам - не поддавайтесь панике и не плодите слухи. Для уточнения информации о нахождении ваших близких в местах содержания задержанных рекомендуем обращаться по номеру 102. Если таких сведений в службе 102 нет, сообщите об исчезновении человека оператору службы 102 или в ближайший орган внутренних дел", - отметили в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576087629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576093378.html
Да.... Эти не перед какими вбросами не остановятся. Уже столько наговорили и заднюю включили.
13
Телегу придется блокировать в любом случае на какое то время. А интернет с территории России подключать если есть такая возможность. Надо подумать...
11
4
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020257_234:0:2963:2047_1400x0_80_0_0_396c19e1bc3caabe51495f69f93686a5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии призвало "не плодить слухи" о пропаже родственников

16:57 21.08.2020
760
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии в связи с массовыми обращениями граждан о пропаже родственников и знакомых призвало людей "не поддаваться панике" и не плодить слухи.
В ведомстве сообщили, что с 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан об исчезновении их родственников и знакомых.
"Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных. Сотрудники подразделений уголовного розыска страны круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями. Почти все из них в данный момент, 21 августа, обработаны, осталось несколько десятков. Но заявления продолжают поступать, пусть и не так активно", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В результате проведенной работы, пояснили в МВД, выяснилось, что "некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия", сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о нахождении их в местах изоляции и сообщают об этом заявителям.
Валерий Цепкало в Варшаве
Вчера, 12:27
"Прецедент создан". Цепкало раскрыл возможный сценарий для Белоруссии
"Значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив. Часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах. Данные о таких гражданах в числе других сейчас размещены на интернет-ресурсах, как пропавшие во время беспорядков, несмотря на то, что заявления об их розыске были поданы до 9 августа. Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе", - пояснила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
По ее словам, на интернет-ресурсе tut.by размещен список пропавших, в котором на 9 утра 21 августа насчитывалось девять человек. "Из них: два человека не идентифицированы, двое разысканы ранее, но информация с сайта не удалена, один официально объявлен в розыск как пропавший без вести; по двум поданы заявления в ОВД о розыске, проводится проверка; один разыскивается по линии других служб МВД, один добавлен на сайт 21 августа, проводится проверка", - заявили в МВД.
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
Вчера, 13:52
Генпрокурор Белоруссии увидел "откровенные манипуляции" на протестах
"Обращаемся к гражданам - не поддавайтесь панике и не плодите слухи. Для уточнения информации о нахождении ваших близких в местах содержания задержанных рекомендуем обращаться по номеру 102. Если таких сведений в службе 102 нет, сообщите об исчезновении человека оператору службы 102 или в ближайший орган внутренних дел", - отметили в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
3700056
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Да.... Эти не перед какими вбросами не остановятся. Уже столько наговорили и заднюю включили.
21 августа, 17:08
ASAlex Smolov
1300000
Телегу придется блокировать в любом случае на какое то время. А интернет с территории России подключать если есть такая возможность. Надо подумать...
21 августа, 17:06
Ярослав Погодин
1001000
Рекомендуем
Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
В ЛНР заявили, что украинские националисты поставляют оружие в Белоруссию
Здание Следственного комитета Республики Беларусь
Члена КС оппозиции Белоруссии Власову вызвали в СК как свидетеля
Протесты в Минске
Латвия и Эстония введут санкции против ряда граждан Белоруссии
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высказался о госпитализации Навального
Минск
Артистов Купаловского театра в Минске отправили в вынужденный отпуск
Александр Лукашенко
Лукашенко готов стать посредником между Макроном и "желтыми жилетами"
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат рассказал о деньгах, которые Ефремов перевел семье погибшего
Вакцина от коронавируса
AstraZeneca разрешили провести финальные испытания своей вакцины в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил бастующим на "Беларуськалии", что их заменят украинцы
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Северо-Крымский канал
В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов
Здание омской БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Токсиколог рассказал о свойствах найденного на руках Навального вещества
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии
Участники митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестской крепости
В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
00:18В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Лента новостейМолния