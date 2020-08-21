https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576103209.html
Латвия и Эстония введут санкции против ряда граждан Белоруссии
Латвия и Эстония решили ввести индивидуальные санкции против должностных лиц Белоруссии, сообщил латвийский МИД. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:43
2020-08-21T16:43
2020-08-21T16:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
эстония
латвия
белоруссия
в мире
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<strong>РИГА, 21 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a> решили ввести индивидуальные санкции против должностных лиц <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил латвийский МИД."МИД Латвии и Эстонии выражают серьезные опасения в связи с президентскими выборами в Беларуси и призывают найти мирное и законное решение кризиса в белорусском обществе. Обе страны введут индивидуальные санкции против отдельных должностных лиц. В частности, санкции предполагают ограничение на выдачу виз", - сказано в сообщении.Кто из белорусских должностных лиц будет внесен в санкционные списки двух стран. не сообщается.Ранее Литва ввела санкции против 32 должностных лиц Белоруссии, включая президента этой страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/1576102703.html
https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576085931.html
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эстония
латвия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, эстония, латвия, белоруссия, в мире
РИГА, 21 авг – РИА Новости. Латвия
и Эстония
решили ввести индивидуальные санкции против должностных лиц Белоруссии
, сообщил латвийский МИД.
"МИД Латвии и Эстонии выражают серьезные опасения в связи с президентскими выборами в Беларуси и призывают найти мирное и законное решение кризиса в белорусском обществе. Обе страны введут индивидуальные санкции против отдельных должностных лиц. В частности, санкции предполагают ограничение на выдачу виз", - сказано в сообщении.
Кто из белорусских должностных лиц будет внесен в санкционные списки двух стран. не сообщается.
Ранее Литва ввела санкции против 32 должностных лиц Белоруссии, включая президента этой страны Александра Лукашенко
.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.