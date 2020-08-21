https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576093598.html
СК Белоруссии предупредил, что блокирующие дорогу автомобили могут изъять
Следственный комитет Белоруссии напомнил гражданам о том, что транспортные средства, участвующие в так называемых "пробках солидарности", могут быть изъяты у... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:55
2020-08-21T13:55
2020-08-21T13:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> напомнил гражданам о том, что транспортные средства, участвующие в так называемых "пробках солидарности", могут быть изъяты у владельцев.Как отметили в СК, в некоторых Telegram-каналах по-прежнему продолжаются призывы к блокированию автодорог, создавая так называемые "пробки солидарности"."Следственный комитет обращает внимание водителей, что создание препятствий для движения, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.В Следственном комитете отметили, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, могут быть изъяты у владельцев и быть признаны вещественными доказательствами. В СК добавили, что Уголовный кодекс Белоруссии предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576086500.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 21 авг - РИА Новости.
Следственный комитет Белоруссии
напомнил гражданам о том, что транспортные средства, участвующие в так называемых "пробках солидарности", могут быть изъяты у владельцев.
Как отметили в СК, в некоторых Telegram-каналах по-прежнему продолжаются призывы к блокированию автодорог, создавая так называемые "пробки солидарности".
"Следственный комитет обращает внимание водителей, что создание препятствий для движения, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
В Следственном комитете отметили, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления, могут быть изъяты у владельцев и быть признаны вещественными доказательствами. В СК добавили, что Уголовный кодекс Белоруссии предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.