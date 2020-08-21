https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576090707.html

Россия готова помочь в урегулировании в Белоруссии, заявил Песков

Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но не будет вмешиваться и оценивать причины... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:16

2020-08-21T13:16

2020-08-21T13:44

москва

протесты в белоруссии

россия

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналисты попросили представителя Кремля оценить заведение в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> уголовного дела по факту создания оппозицией Координационного совета и спросили, готова ли <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> стать посредником в диалоге между оппозицией и властью в Белоруссии."Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, это первое. Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Белоруссии, это абсолютно суверенное дело Белоруссии", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20200820/latushko-1576047726.html

Егор Панкратов Россиянам помогите а не предателю Лукашенко. 39

Исаак Ньютон А ему ещё кто-то верит вообще? 22

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москва

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире