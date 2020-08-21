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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576090707.html
Россия готова помочь в урегулировании в Белоруссии, заявил Песков
Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но не будет вмешиваться и оценивать причины... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:16
2020-08-21T13:44
москва
протесты в белоруссии
россия
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналисты попросили представителя Кремля оценить заведение в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> уголовного дела по факту создания оппозицией Координационного совета и спросили, готова ли <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> стать посредником в диалоге между оппозицией и властью в Белоруссии."Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, это первое. Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Белоруссии, это абсолютно суверенное дело Белоруссии", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20200820/latushko-1576047726.html
Россиянам помогите а не предателю Лукашенко.
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А ему ещё кто-то верит вообще?
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москва
россия
белоруссия
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москва, россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Россия готова помочь в урегулировании в Белоруссии, заявил Песков

13:16 21.08.2020 (обновлено: 13:44 21.08.2020)
11669
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Общегражданский марш "За свободу" в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия, если белорусское руководство этого захочет, готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля оценить заведение в Белоруссии уголовного дела по факту создания оппозицией Координационного совета и спросили, готова ли Москва стать посредником в диалоге между оппозицией и властью в Белоруссии.
"Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, это первое. Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Белоруссии, это абсолютно суверенное дело Белоруссии", - подчеркнул Песков.
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
20 августа, 16:11Протесты в Белоруссии
В КС Белоруссии хотят инициировать контакты с Россией
105611116
Обсудить 12
Протесты в БелоруссииМоскваРоссияДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Россиянам помогите а не предателю Лукашенко.
21 августа, 14:10
Егор Панкратов
11010027
А ему ещё кто-то верит вообще?
21 августа, 13:34
ИНИсаак Ньютон
5010016
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