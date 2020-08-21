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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/belaruskaliy-1576099309.html
Лукашенко пригрозил бастующим на "Беларуськалии", что их заменят украинцы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил бастующих работников "Беларуськалия", что на их места могут приехать шахтеры с Украины. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:41
2020-08-21T17:31
протесты в белоруссии
роман головченко
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> предупредил бастующих работников "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>", что на их места могут приехать шахтеры с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия. Планировалось постепенно остановить технологический процесс. Но администрация компании сообщила, что все рудоуправления работают штатно.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576074584.html
https://ria.ru/20200821/besporyadki-1576093171.html
Правильно Батя сказал. война войной, а кушать все хотят. Кто объелся, пусть бастует )))
64
На Украине не только свидомые живут и действительно не откажутся от нормальной работы
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белоруссия
украина
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роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко пригрозил бастующим на "Беларуськалии", что их заменят украинцы

15:41 21.08.2020 (обновлено: 17:31 21.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил бастующих работников "Беларуськалия", что на их места могут приехать шахтеры с Украины.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - цитирует в пятницу Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме.
Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия. Планировалось постепенно остановить технологический процесс. Но администрация компании сообщила, что все рудоуправления работают штатно.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Вчера, 08:30Протесты в Белоруссии
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Правильно Батя сказал. война войной, а кушать все хотят. Кто объелся, пусть бастует )))
21 августа, 15:51
SSSergo Suhov
5510017
На Украине не только свидомые живут и действительно не откажутся от нормальной работы
21 августа, 15:54
ddzr8891
4600102
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