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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/belaruskaliy-1576091578.html
Белорусский активист сбежал от КГБ через форточку в туалете
Стачком "Беларуськалия" сообщил, что его активист Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками КГБ, но сбежал и теперь на Украине. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:28
2020-08-21T13:28
протесты в белоруссии
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Стачком "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>" сообщил, что его активист Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками КГБ, но сбежал и теперь на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.В четверг стачком сообщил, что Куделевича задержали после того, как он не явился на вызов на беседу к следователям."Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты. Сейчас он находится в Украине", - говорится в сообщении стачкома в Telegram-канале.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576044444.html
Ничего не скажешь, "смелый борец с рЫжЫмом"! Чуть что, и в бега!)))))))))))) А на украине такому - самое место...
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убежал к идейным сподвижникам. Кто бы сомневался, что бандеровец
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белоруссия
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беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусский активист сбежал от КГБ через форточку в туалете

13:28 21.08.2020
7688
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник КГБ Белоруссии
Сотрудник КГБ Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудник КГБ Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Стачком "Беларуськалия" сообщил, что его активист Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками КГБ, но сбежал и теперь на Украине.
В четверг стачком сообщил, что Куделевича задержали после того, как он не явился на вызов на беседу к следователям.
"Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты. Сейчас он находится в Украине", - говорится в сообщении стачкома в Telegram-канале.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.
Митинг белорусской оппозиции в Брюсселе, Бельгия
20 августа, 15:31
Под статью неохота? Противники Лукашенко начали выход из совета оппозиции
Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
317421312
Обсудить 21
Протесты в БелоруссииБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ничего не скажешь, "смелый борец с рЫжЫмом"! Чуть что, и в бега!)))))))))))) А на украине такому - самое место...
21 августа, 13:32
Mitrich Kolobok Kolobok
38210010
убежал к идейным сподвижникам. Кто бы сомневался, что бандеровец
21 августа, 13:40
О Ольга Занкова
3900006
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