https://ria.ru/20200821/bayden-1576073129.html

Трамп обвинил Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике

Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника по выборам демократа Джо Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T06:25

2020-08-21T06:25

2020-08-21T07:10

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил своего соперника по выборам демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в бездействии за все годы пребывания в политике."За 47 лет Джо не сделал ничего, о чем он сейчас говорит. Он никогда не изменится, это просто слова!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank">Twitter</a> во время выступления Байдена на съезде Демократической партии.В своем выступлении Байден ожидаемо подверг резкой критике Трампа и заявил, что у него есть свой план по развитию страны, в том числе по борьбе с коронавирусом.Байден был сенатором от штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a> с 1973 по 2009 годы, а в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США.

https://ria.ru/20200821/bayden-1576073072.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире