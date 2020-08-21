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Трамп обвинил Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике
Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника по выборам демократа Джо Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике. РИА Новости, 21.08.2020
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дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил своего соперника по выборам демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в бездействии за все годы пребывания в политике."За 47 лет Джо не сделал ничего, о чем он сейчас говорит. Он никогда не изменится, это просто слова!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realdonaldtrump" target="_blank">Twitter</a> во время выступления Байдена на съезде Демократической партии.В своем выступлении Байден ожидаемо подверг резкой критике Трампа и заявил, что у него есть свой план по развитию страны, в том числе по борьбе с коронавирусом.Байден был сенатором от штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a> с 1973 по 2009 годы, а в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп обвинил Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике

06:25 21.08.2020 (обновлено: 07:10 21.08.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника по выборам демократа Джо Байдена в бездействии за все годы пребывания в политике.
"За 47 лет Джо не сделал ничего, о чем он сейчас говорит. Он никогда не изменится, это просто слова!" - написал Трамп в Twitter во время выступления Байдена на съезде Демократической партии.
В своем выступлении Байден ожидаемо подверг резкой критике Трампа и заявил, что у него есть свой план по развитию страны, в том числе по борьбе с коронавирусом.
Байден был сенатором от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы, а в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США.
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