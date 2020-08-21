https://ria.ru/20200821/bayden-1576072963.html

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии США. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T05:54

2020-08-21T05:54

2020-08-21T06:58

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Политик пообещал, что в его президентство США преодолеют "эпоху тьмы". "Дайте людям свет - и они найдут свой путь. Эти слова относятся и к нашему времени. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы", - сказал он.Байден также заявил, что не потерпит "российских наград за головы американских солдат", имея в виду утверждения американских СМИ о том, что российская разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских военных в Афганистане. Российская сторона эти утверждения опровергала, действующий президент США Дональд Трамп называл их не заслуживающими доверия.Выборы президента пройдут в Соединенных Штатах 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.Последние опросы указывают на лидерство Байдена. В частности, опрос, проведенный NBC и Wall Street Journal, показал разрыв в девять процентов в его пользу. Исследование проводилось с 9 по 12 августа среди 900 зарегистрированных избирателей.

https://ria.ru/20200820/tramp-1576070714.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире