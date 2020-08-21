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https://ria.ru/20200821/bayden-1576072963.html
Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов
Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии США. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T05:54
2020-08-21T06:58
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Политик пообещал, что в его президентство США преодолеют "эпоху тьмы". "Дайте людям свет - и они найдут свой путь. Эти слова относятся и к нашему времени. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы", - сказал он.Байден также заявил, что не потерпит "российских наград за головы американских солдат", имея в виду утверждения американских СМИ о том, что российская разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских военных в Афганистане. Российская сторона эти утверждения опровергала, действующий президент США Дональд Трамп называл их не заслуживающими доверия.Выборы президента пройдут в Соединенных Штатах 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.Последние опросы указывают на лидерство Байдена. В частности, опрос, проведенный NBC и Wall Street Journal, показал разрыв в девять процентов в его пользу. Исследование проводилось с 9 по 12 августа среди 900 зарегистрированных избирателей.
https://ria.ru/20200820/tramp-1576070714.html
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джо байден, сша, в мире

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

05:54 21.08.2020 (обновлено: 06:58 21.08.2020)
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© REUTERS / Jonathan Ernst/File Кандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден
© REUTERS / Jonathan Ernst/File
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии США.
"Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США", - сказал Байден в эфире виртуального съезда демократов.
Политик пообещал, что в его президентство США преодолеют "эпоху тьмы". "Дайте людям свет - и они найдут свой путь. Эти слова относятся и к нашему времени. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы", - сказал он.
Байден также заявил, что не потерпит "российских наград за головы американских солдат", имея в виду утверждения американских СМИ о том, что российская разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских военных в Афганистане. Российская сторона эти утверждения опровергала, действующий президент США Дональд Трамп называл их не заслуживающими доверия.
Выборы президента пройдут в Соединенных Штатах 3 ноября. От республиканцев в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.
Последние опросы указывают на лидерство Байдена. В частности, опрос, проведенный NBC и Wall Street Journal, показал разрыв в девять процентов в его пользу. Исследование проводилось с 9 по 12 августа среди 900 зарегистрированных избирателей.
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20 августа, 23:46
Трамп посулил "дымящиеся развалины", если Байден станет президентом
84521233
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Джо БайденСШАВ мире
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