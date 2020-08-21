https://ria.ru/20200821/avtomobili-1576077612.html
Мишустин разрешил россиянам регистрировать автомобили в МФЦ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах (МФЦ). Документ опубликован... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:15
2020-08-21T10:15
2020-08-22T03:14
мфц (многофункциональный центр)
авто
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в <a href="https://ria.ru/keyword_MFC_mnogofunkcionalnyjj_centr" target="_blank">многофункциональных центрах</a> (МФЦ). Документ опубликован <a href="http://government.ru/news/40257/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Нововведение призвано упростить процедуру госрегистрации и сэкономить время автовладельцев.Сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Однако с ними заявители будут иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений и выдачей документов будут заниматься работники центров.Уточняется, что такой услугой можно будет воспользоваться только в местах, располагающих нужной инфраструктурой.
https://ria.ru/20200804/1575330392.html
Виктор
Скоро регистрация в РПЦ будет обязательной .
67
Glav.mb
Давно пора разгрузить толкучки в ГАИ. Квартиры регистрируем давно уже. Почему бы и с машинами такое не провернуть.
37
5
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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мфц (многофункциональный центр), авто, михаил мишустин, общество