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Мишустин разрешил россиянам регистрировать автомобили в МФЦ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах (МФЦ). Документ опубликован... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:15
2020-08-22T03:14
мфц (многофункциональный центр)
авто
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в <a href="https://ria.ru/keyword_MFC_mnogofunkcionalnyjj_centr" target="_blank">многофункциональных центрах</a> (МФЦ). Документ опубликован <a href="http://government.ru/news/40257/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Нововведение призвано упростить процедуру госрегистрации и сэкономить время автовладельцев.Сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Однако с ними заявители будут иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений и выдачей документов будут заниматься работники центров.Уточняется, что такой услугой можно будет воспользоваться только в местах, располагающих нужной инфраструктурой.
https://ria.ru/20200804/1575330392.html
Скоро регистрация в РПЦ будет обязательной .
67
Давно пора разгрузить толкучки в ГАИ. Квартиры регистрируем давно уже. Почему бы и с машинами такое не провернуть.
37
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мфц (многофункциональный центр), авто, михаил мишустин, общество

Мишустин разрешил россиянам регистрировать автомобили в МФЦ

10:15 21.08.2020 (обновлено: 03:14 22.08.2020)
28687
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах (МФЦ). Документ опубликован на сайте кабмина.
Нововведение призвано упростить процедуру госрегистрации и сэкономить время автовладельцев.
Сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Однако с ними заявители будут иметь дело только на этапе осмотра автомобиля.
Приемом заявлений и выдачей документов будут заниматься работники центров.
Уточняется, что такой услугой можно будет воспользоваться только в местах, располагающих нужной инфраструктурой.
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
4 августа, 00:27
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2771653713
Обсудить 5
МФЦ (многофункциональный центр)АвтоМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Скоро регистрация в РПЦ будет обязательной .
21 августа, 11:46
ВВиктор
91902136
Давно пора разгрузить толкучки в ГАИ. Квартиры регистрируем давно уже. Почему бы и с машинами такое не провернуть.
21 августа, 13:00
GGlav.mb
3211012
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