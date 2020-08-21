https://ria.ru/20200821/avtomobili-1576077612.html

Мишустин разрешил россиянам регистрировать автомобили в МФЦ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах (МФЦ). Документ опубликован... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:15

2020-08-21T10:15

2020-08-22T03:14

мфц (многофункциональный центр)

авто

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575990775_0:200:2920:1842_1400x0_80_0_0_c8ac9c2fc04e71116c31b3ca3a1f78b6.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в <a href="https://ria.ru/keyword_MFC_mnogofunkcionalnyjj_centr" target="_blank">многофункциональных центрах</a> (МФЦ). Документ опубликован <a href="http://government.ru/news/40257/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте кабмина</a>.Нововведение призвано упростить процедуру госрегистрации и сэкономить время автовладельцев.Сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. Однако с ними заявители будут иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений и выдачей документов будут заниматься работники центров.Уточняется, что такой услугой можно будет воспользоваться только в местах, располагающих нужной инфраструктурой.

https://ria.ru/20200804/1575330392.html

Виктор Скоро регистрация в РПЦ будет обязательной . 67

Glav.mb Давно пора разгрузить толкучки в ГАИ. Квартиры регистрируем давно уже. Почему бы и с машинами такое не провернуть. 37

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мфц (многофункциональный центр), авто, михаил мишустин, общество