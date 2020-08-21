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Испытания новейшего автомата в калибре НАТО АК-19 завершат до конца года
Гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов заявил, что испытания новейшего автомата в калибре НАТО АК-19 завершатся до конца года. РИА Новости, 21.08.2020
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калашников (концерн)
нато
в мире
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<strong>ПАРК ПАТРИОТ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Гендиректор концерна <a href="https://ria.ru/organization_Koncern_Kalashnikov/" target="_blank">"Калашников"</a> Дмитрий Тарасов заявил, что испытания новейшего автомата в калибре <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> АК-19 завершатся до конца года."АК-19 до конца года мы дотестируем по всем законам, которые применимы к внутреннему заказчику", - сказал Тарасов журналистам в подмосковном парке "Патриот".Ранее о создании нового автомата концерн сообщил в своей группе в социальной сети. Согласно видеоролику, опубликованному во "Вконтакте", автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Отмечается, что его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.Автомат АК-12 калибра 5,45 мм разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года принят на вооружение. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения – как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.
https://ria.ru/20200820/1576041857.html
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калашников (концерн), нато, в мире

Испытания новейшего автомата в калибре НАТО АК-19 завершат до конца года

22:37 21.08.2020 (обновлено: 22:42 21.08.2020)
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© Фото : концерн "Калашников"Новый автомат Калашникова АК-19
Новый автомат Калашникова АК-19
© Фото : концерн "Калашников"
ПАРК ПАТРИОТ, 21 авг - РИА Новости. Гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов заявил, что испытания новейшего автомата в калибре НАТО АК-19 завершатся до конца года.
"АК-19 до конца года мы дотестируем по всем законам, которые применимы к внутреннему заказчику", - сказал Тарасов журналистам в подмосковном парке "Патриот".
Ранее о создании нового автомата концерн сообщил в своей группе в социальной сети. Согласно видеоролику, опубликованному во "Вконтакте", автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. Отмечается, что его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.
Автомат АК-12 калибра 5,45 мм разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года принят на вооружение. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения – как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.
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