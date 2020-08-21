https://ria.ru/20200821/arkheologiya-1576050151.html
Британские археологи считают, что нашли древнейшие произведения искусства
В 2015 — 2018 годах археологи из Великобритании обнаружили десять каменных фрагментов возрастом от 14 до 23 тысяч лет, на которых были изображены рисунки. После РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T05:38
2020-08-21T05:38
2020-08-21T05:38
новости культуры
западная европа
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культура
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<strong>МОСКВА, 21 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В 2015 — 2018 годах археологи из Великобритании обнаружили десять каменных фрагментов возрастом от 14 до 23 тысяч лет, на которых были изображены рисунки. После проведенных исследований ученые пришли к выводу, что эти предметы — самые ранние произведения искусства, найденные на Британских островах. Результаты их работы недавно <a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236875" target="_blank">были опубликованы</a> в журнале Plos One. Камни, украшенные абстрактными рисунками, были найдены на археологическом участке Les Varines на юго-востоке острова Джерси. Как полагают ученые, древние произведения искусства могут быть частями декоративных табличек или доисторических плакеток.Эксперты считают, что их сделали мадлены — охотники-собиратели, населявшие всю Европу в конце последнего Ледникового периода. Древние люди, проживавшие на острове Джерси, вероятно, были колонизаторами и первопроходцами региона. Поэтому не исключено, что таблички они создавали для того чтобы сделать символические отметки, связанные с этими местами. Проанализировав тонкие линии, многие из которых — это изогнутые и концентрические узоры, ученые пришли к выводу, что орнамент был сделан с помощью специальных каменных инструментов, и, возможно, одним и тем же мастером. И хотя большинство рисунков — чистая абстракция, на некоторых изображены животные, пейзажи и люди. Ранее подобные произведения искусства эпохи мадленов археологи находили в разных частях Западной Европы, в том числе Франции, Испании и Португалии. Известно, что мадленские поселения существовали даже на северо-западе Британии, но это первый случай, когда художественные гравюры на камне этой эпохи были обнаружены на Британских островах.
https://ria.ru/20200812/1575654533.html
западная европа
великобритания
португалия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, западная европа, великобритания, португалия, испания
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
В 2015 — 2018 годах археологи из Великобритании обнаружили десять каменных фрагментов возрастом от 14 до 23 тысяч лет, на которых были изображены рисунки. После проведенных исследований ученые пришли к выводу, что эти предметы — самые ранние произведения искусства, найденные на Британских островах. Результаты их работы недавно были опубликованы
в журнале Plos One.
Камни, украшенные абстрактными рисунками, были найдены на археологическом участке Les Varines на юго-востоке острова Джерси. Как полагают ученые, древние произведения искусства могут быть частями декоративных табличек или доисторических плакеток.
Эксперты считают, что их сделали мадлены — охотники-собиратели, населявшие всю Европу в конце последнего Ледникового периода. Древние люди, проживавшие на острове Джерси, вероятно, были колонизаторами и первопроходцами региона. Поэтому не исключено, что таблички они создавали для того чтобы сделать символические отметки, связанные с этими местами.
"Эти гравированные каменные фрагменты представляют собой захватывающее и редкое свидетельство художественного самовыражения Мадленской культуры", — прокомментировала доктор Шанталь Коннеллер из Ньюкаслского университета.
Проанализировав тонкие линии, многие из которых — это изогнутые и концентрические узоры, ученые пришли к выводу, что орнамент был сделан с помощью специальных каменных инструментов, и, возможно, одним и тем же мастером.
И хотя большинство рисунков — чистая абстракция, на некоторых изображены животные, пейзажи и люди.
"Это убедительно свидетельствует о том, что найденные фрагменты целенаправленно создали для художественного оформления", — уверена доктор Сильвия Белло из Музея естествознания в Лондоне.
Ранее подобные произведения искусства эпохи мадленов археологи находили в разных частях Западной Европы, в том числе Франции, Испании и Португалии. Известно, что мадленские поселения существовали даже на северо-западе Британии, но это первый случай, когда художественные гравюры на камне этой эпохи были обнаружены на Британских островах.