https://ria.ru/20200821/arbuz-1576107239.html
В Подмосковье сняли на видео "оживший" арбуз
В одном из подмосковных магазинов покупатель обнаружил "дышащий" арбуз, сообщает телеканал "Москва 24". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:00
2020-08-21T18:00
2020-08-21T18:00
московская область (подмосковье)
общество
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576106966_0:0:1703:958_1400x0_80_0_0_389ceea33676fc54066a86bf8e1fa305.png
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. В одном из подмосковных магазинов покупатель обнаружил "дышащий" арбуз, сообщает телеканал <a href="https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/21082020/253717" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва 24"</a>.На опубликованных в Сети кадрах мужчина показывает продавщице, что плод настолько испорченный, что при легком нажатии на нем остаются вмятины.Работница магазина попыталась оправдаться и заявила, что товар перебирают каждый день."Мы не хотим такой, но нам их привезли", — сказала она, стараясь прикрыть дырку в арбузе.Покупатель продолжил возмущаться, подчеркнув, что такие продукты нельзя употреблять в пищу."Он дышит, понимаете? Он еще живой", — пошутил мужчина.
https://ria.ru/20200805/1575421572.html
2
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости
. В одном из подмосковных магазинов покупатель обнаружил "дышащий" арбуз, сообщает телеканал "Москва 24"
.
На опубликованных в Сети кадрах мужчина показывает продавщице, что плод настолько испорченный, что при легком нажатии на нем остаются вмятины.
Работница магазина попыталась оправдаться и заявила, что товар перебирают каждый день.
"Мы не хотим такой, но нам их привезли", — сказала она, стараясь прикрыть дырку в арбузе.
Покупатель продолжил возмущаться, подчеркнув, что такие продукты нельзя употреблять в пищу.
"Он дышит, понимаете? Он еще живой", — пошутил мужчина.