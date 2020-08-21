https://ria.ru/20200821/arbuz-1576107239.html

В Подмосковье сняли на видео "оживший" арбуз

В одном из подмосковных магазинов покупатель обнаружил "дышащий" арбуз, сообщает телеканал "Москва 24". РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:00

2020-08-21T18:00

2020-08-21T18:00

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. В одном из подмосковных магазинов покупатель обнаружил "дышащий" арбуз, сообщает телеканал <a href="https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/21082020/253717" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва 24"</a>.На опубликованных в Сети кадрах мужчина показывает продавщице, что плод настолько испорченный, что при легком нажатии на нем остаются вмятины.Работница магазина попыталась оправдаться и заявила, что товар перебирают каждый день."Мы не хотим такой, но нам их привезли", — сказала она, стараясь прикрыть дырку в арбузе.Покупатель продолжил возмущаться, подчеркнув, что такие продукты нельзя употреблять в пищу."Он дышит, понимаете? Он еще живой", — пошутил мужчина.

https://ria.ru/20200805/1575421572.html

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московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество