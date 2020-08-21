Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/arbuz-1576107239.html
В Подмосковье сняли на видео "оживший" арбуз
В одном из подмосковных магазинов покупатель обнаружил "дышащий" арбуз, сообщает телеканал "Москва 24". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:00
2020-08-21T18:00
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576106966_0:0:1703:958_1400x0_80_0_0_389ceea33676fc54066a86bf8e1fa305.png
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. В одном из подмосковных магазинов покупатель обнаружил "дышащий" арбуз, сообщает телеканал <a href="https://www.m24.ru/videos/obshchestvo/21082020/253717" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва 24"</a>.На опубликованных в Сети кадрах мужчина показывает продавщице, что плод настолько испорченный, что при легком нажатии на нем остаются вмятины.Работница магазина попыталась оправдаться и заявила, что товар перебирают каждый день."Мы не хотим такой, но нам их привезли", — сказала она, стараясь прикрыть дырку в арбузе.Покупатель продолжил возмущаться, подчеркнув, что такие продукты нельзя употреблять в пищу."Он дышит, понимаете? Он еще живой", — пошутил мужчина.
https://ria.ru/20200805/1575421572.html
2
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576106966_58:0:1335:958_1400x0_80_0_0_72cd8bbba8492b2bc91c6b19f8a79204.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье сняли на видео "оживший" арбуз

18:00 21.08.2020
10729
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В одном из подмосковных магазинов покупатель обнаружил "дышащий" арбуз, сообщает телеканал "Москва 24".
На опубликованных в Сети кадрах мужчина показывает продавщице, что плод настолько испорченный, что при легком нажатии на нем остаются вмятины.
Работница магазина попыталась оправдаться и заявила, что товар перебирают каждый день.
"Мы не хотим такой, но нам их привезли", — сказала она, стараясь прикрыть дырку в арбузе.
Покупатель продолжил возмущаться, подчеркнув, что такие продукты нельзя употреблять в пищу.
"Он дышит, понимаете? Он еще живой", — пошутил мужчина.
Стейк из баранины
5 августа, 20:34
Кусок мяса "ожил" на разделочной доске и шокировал пользователей Сети
36645921
Обсудить 2
Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к "собственному" концу света
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине
В Берлине переименуют улицу с "расистским" названием
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стебунов оценил показания слепого на один глаз свидетеля защиты Ефремова
Международная космическая станция
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
Акции в поддержку Алексея Навального
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Замглавврача омской больницы: Мы не возражаем против его перевода в другой стационар
Навального разрешили перевезти на лечение в ФРГ
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высказался о госпитализации Навального
Стюардесса на борту самолета
Стюардесса назвала худшую сторону своей профессии
Церемония вручения премии Фемида
Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Эксперт рассказал о веществе, найденном на руках Навального
Актер Михаил Ефремов
Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
Алексей Навальный
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
00:18В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Лента новостейМолния