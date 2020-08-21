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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/aktsiya-1576111713.html
В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко проводят акцию в его поддержку в Брестской крепости, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:35
2020-08-21T19:53
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
брестская область
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проводят акцию в его поддержку в Брестской крепости, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Брестская крепость-герой" в эти минуты. Митинг "Не дадим развалить страну" проходит в поддержку Александра Лукашенко", - говорится в подписи агентства к видео в <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>.На видео видно, как сотни людей вышли на митинг с государственными флагами и шариками. Над ними пролетает вертолет с развевающимся государственным флагом Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200820/1575998864.html
Луку выгоните и ничего не развалится
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брестская область
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светлана тихановская, александр лукашенко, брестская область, москва, белоруссия, в мире

В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко

19:35 21.08.2020 (обновлено: 19:53 21.08.2020)
2337
© Фото : "Виртуальный Брест"Участники митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестской крепости
Участники митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестской крепости
© Фото : "Виртуальный Брест"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко проводят акцию в его поддержку в Брестской крепости, передает Sputnik Беларусь.
"Брестская крепость-герой" в эти минуты. Митинг "Не дадим развалить страну" проходит в поддержку Александра Лукашенко", - говорится в подписи агентства к видео в Telegram.
Участники акции протеста в Минске
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
На видео видно, как сотни людей вышли на митинг с государственными флагами и шариками. Над ними пролетает вертолет с развевающимся государственным флагом Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Минском заводе колесных тягачей
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Обсудить 9
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБрестская областьМоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Луку выгоните и ничего не развалится
21 августа, 19:38
Pavel Kiryukhin
8200135
Гнать на цис тов из страны
21 августа, 19:49
ASAlex Smolov
2610016
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