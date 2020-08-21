https://ria.ru/20200821/aktsiya-1576086216.html

Женева обещает туристам деньги "на карманные расходы"

Женева обещает туристам 100 швейцарских франков (примерно 92 евро или 8 100 рублей) "на карманные расходы", сообщает АТОР. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:15

2020-08-21T12:15

2020-08-21T12:15

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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женева (город)

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Женева обещает туристам 100 швейцарских франков (примерно 92 евро или 8 100 рублей) "на карманные расходы", <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52461.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. Правда, на наличные рассчитывать не стоит. Средства депонируются на специальную предоплаченную подарочную карту, с помощью которой можно рассчитываться в отелях, ресторанах, кафе, барах и других точках притяжения города.Для участия в программе гости должны проживать не менее двух ночей в отеле, присоединившемся к акции. Карту выдадут при регистрации в гостинице; на номер положена только одна. Воспользоваться ею можно до 31 декабря 2020 года. Ее нельзя обменять на наличные, и любой остаток средств также не будет возвращен.В проекте — около 60 отелей, 66 баров и ресторанов, среди которых есть заведения с "мишленовскими" звездами. Также средства с карты можно потратить на экскурсии, музеи и на отдых в большом открытом бассейне, расположенном на берегу Женевского озера.

https://ria.ru/20200821/puteshestviya-1576070645.html

женева (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, женева (город)