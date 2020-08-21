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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/agrokombinat-1576091325.html
"Хорошее место". Лукашенко похвалил не бастующих работников агрокомбината
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область похвалил сотрудников местного агрокомбината "Дзержинский", отметил, что если РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:25
2020-08-21T13:25
протесты в белоруссии
светлана тихановская
роман головченко
беларуськалий
александр лукашенко
минская область
минск
белоруссия
минский автомобильный завод
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> во время рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минскую область</a> похвалил сотрудников местного агрокомбината "Дзержинский", отметил, что если начать бастовать, "не вырастишь ни кур, ни коров".Как сообщила пресс-служба главы государства, прибыв на предприятие, он в первую очередь поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие объявить забастовку. Лукашенко доложили, что на агрокомбинате работают более 4 тысяч человек, протестующих там нет."Правильно, надо работать. Бастовать - это не вырастишь ни кур, ни коров", - сказал Лукашенко.По его словам, подобные агрохолдинги должны быть локомотивами в сельском хозяйстве, ведь они подтягивают другие, более мелкие и слабые хозяйства. "И мы тогда забудем, что кого-то надо вообще поддерживать. Хорошее предприятие, хорошее место. Молодцы", - похвалил президент.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на <a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>е, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, роман головченко, беларуськалий, александр лукашенко, минская область, минск, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

"Хорошее место". Лукашенко похвалил не бастующих работников агрокомбината

13:25 21.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область похвалил сотрудников местного агрокомбината "Дзержинский", отметил, что если начать бастовать, "не вырастишь ни кур, ни коров".
Как сообщила пресс-служба главы государства, прибыв на предприятие, он в первую очередь поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие объявить забастовку. Лукашенко доложили, что на агрокомбинате работают более 4 тысяч человек, протестующих там нет.
"Правильно, надо работать. Бастовать - это не вырастишь ни кур, ни коров", - сказал Лукашенко.
По его словам, подобные агрохолдинги должны быть локомотивами в сельском хозяйстве, ведь они подтягивают другие, более мелкие и слабые хозяйства. "И мы тогда забудем, что кого-то надо вообще поддерживать. Хорошее предприятие, хорошее место. Молодцы", - похвалил президент.
Участники акции протеста в Минске
20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.
Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Минском заводе колесных тягачей
20 августа, 08:00
От августа 1991-го к августу 2020-го — у ГКЧП не было своего Лукашенко
2611106
Обсудить 1
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