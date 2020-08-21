"Хорошее место". Лукашенко похвалил не бастующих работников агрокомбината
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область похвалил сотрудников местного агрокомбината "Дзержинский", отметил, что если начать бастовать, "не вырастишь ни кур, ни коров".
Как сообщила пресс-служба главы государства, прибыв на предприятие, он в первую очередь поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие объявить забастовку. Лукашенко доложили, что на агрокомбинате работают более 4 тысяч человек, протестующих там нет.
"Правильно, надо работать. Бастовать - это не вырастишь ни кур, ни коров", - сказал Лукашенко.
По его словам, подобные агрохолдинги должны быть локомотивами в сельском хозяйстве, ведь они подтягивают другие, более мелкие и слабые хозяйства. "И мы тогда забудем, что кого-то надо вообще поддерживать. Хорошее предприятие, хорошее место. Молодцы", - похвалил президент.
20 августа, 08:00В чем главное отличие минского майдана от киевского
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но восстановил её в штатном режиме.
Как заявили РИА Новости в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время, стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>