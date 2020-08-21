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https://ria.ru/20200821/advokaty-1576104951.html
Суд дал Ефремову время до понедельника для поиска новых адвокатов
Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова на 24 августа, чтобы артист смог найти новых адвокатов, передаёт... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:16
2020-08-21T17:16
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отложил заседание по делу о ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> на 24 августа, чтобы артист смог найти новых адвокатов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее". После этого заседание закончилось."Следующее заседание будет в понедельник, в 10.00", - огласила судья Елена Абрамова.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Суд дал Ефремову время до понедельника для поиска новых адвокатов

17:16 21.08.2020
964
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова на 24 августа, чтобы артист смог найти новых адвокатов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее". После этого заседание закончилось.
"Следующее заседание будет в понедельник, в 10.00", - огласила судья Елена Абрамова.
Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 12:30
Адвокат Ефремова объяснил путаные заявления актера по вине за ДТП
7151080
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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