https://ria.ru/20200821/advokaty-1576104951.html

Суд дал Ефремову время до понедельника для поиска новых адвокатов

Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова на 24 августа, чтобы артист смог найти новых адвокатов, передаёт... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:16

2020-08-21T17:16

2020-08-21T17:16

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575985960_0:254:3140:2020_1400x0_80_0_0_d8bdd9d02bf96b33c98923ea91c643e4.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отложил заседание по делу о ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> на 24 августа, чтобы артист смог найти новых адвокатов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее". После этого заседание закончилось."Следующее заседание будет в понедельник, в 10.00", - огласила судья Елена Абрамова.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200821/efremov-1576087982.html

4

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия