https://ria.ru/20200821/advokat-1576107717.html

Пашаев пообещал "не бросать" Ефремова и отметил свой профессионализм

Адвокат Эльман Пашаев, от которого сегодня в зале Пресненского суда Москвы отказался актер Михаил Ефремов, не собирается приходить на следующее заседание в... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:08

2020-08-21T18:08

2020-08-21T19:28

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, от которого сегодня в зале Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отказался актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, не собирается приходить на следующее заседание в понедельник."Явлюсь ли я в понедельник на процесс? Нет. Если Ефремов не найдет замену - я его не брошу, но это его право", - сказал Пашаев журналистам.Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, считает, что раздражает судью своим профессионализмом."Я судью раздражаю своим профессионализмом, потому, что говорю с ней на языке юриспруденции, а не как все - что в голову придет", - заявил адвокат в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия"</a>.В пятницу Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее". Заседание перенесли на понедельник.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200821/dtp-1576101932.html

Александр Аникин Давай, Эльман, не бросай Мишу. Ему надо перевоспитаться, обеспечь ему такую возможность. 16

hlt Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу - Потому что он хороший. 15

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Затягивание процесса" – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение актера и его защитника Эльмана Пашаева дать отвод судье. 2020-08-21T18:08 true PT0M59S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия