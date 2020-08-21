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https://ria.ru/20200821/advokat-1576107717.html
Пашаев пообещал "не бросать" Ефремова и отметил свой профессионализм
Адвокат Эльман Пашаев, от которого сегодня в зале Пресненского суда Москвы отказался актер Михаил Ефремов, не собирается приходить на следующее заседание в... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:08
2020-08-21T19:28
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, от которого сегодня в зале Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отказался актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, не собирается приходить на следующее заседание в понедельник."Явлюсь ли я в понедельник на процесс? Нет. Если Ефремов не найдет замену - я его не брошу, но это его право", - сказал Пашаев журналистам.Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, считает, что раздражает судью своим профессионализмом."Я судью раздражаю своим профессионализмом, потому, что говорю с ней на языке юриспруденции, а не как все - что в голову придет", - заявил адвокат в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия"</a>.В пятницу Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее". Заседание перенесли на понедельник.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200821/dtp-1576101932.html
Давай, Эльман, не бросай Мишу. Ему надо перевоспитаться, обеспечь ему такую возможность.
16
Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу - Потому что он хороший.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Затягивание процесса" – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение актера и его защитника Эльмана Пашаева дать отвод судье.
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев пообещал "не бросать" Ефремова и отметил свой профессионализм

18:08 21.08.2020 (обновлено: 19:28 21.08.2020)
4079
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев, от которого сегодня в зале Пресненского суда Москвы отказался актер Михаил Ефремов, не собирается приходить на следующее заседание в понедельник.
"Явлюсь ли я в понедельник на процесс? Нет. Если Ефремов не найдет замену - я его не брошу, но это его право", - сказал Пашаев журналистам.
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, считает, что раздражает судью своим профессионализмом.
"Я судью раздражаю своим профессионализмом, потому, что говорю с ней на языке юриспруденции, а не как все - что в голову придет", - заявил адвокат в эфире телеканала "Россия".
В пятницу Ефремов заявил в суде, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее". Заседание перенесли на понедельник.
Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 16:17
Ефремов считает, что находился на пассажирском сиденье в момент ДТП
55922419
Обсудить 10
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Давай, Эльман, не бросай Мишу. Ему надо перевоспитаться, обеспечь ему такую возможность.
21 августа, 18:14
Александр Аникин
780001
Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу - Потому что он хороший.
21 августа, 18:11
hhlt
3110100
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