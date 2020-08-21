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В Эстонии TikTok назвали угрозой для безопасности страны
Департамент государственной инфосистемы Эстонии запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах популярное приложение TikTok, поскольку считает... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T22:10
2020-08-21T22:10
tiktok
министерство финансов сша
дональд трамп
эстония
китай
сша
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Департамент государственной инфосистемы <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах популярное приложение TikTok, поскольку считает его угрозой для безопасности страны, сообщает портал эстонского телерадиовещания <a href="https://news.err.ee/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ERR</a>.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> и завоевывает популярность по всему миру."Это решение (о запрете TikTok — ред.) основывается на полученной в июне и подтвердившейся позднее из других источников информации, что TikTok собирает непомерно много сведений о пользователях. Более того, это приложение выуживает информацию о самом телефоне, что позволяет постоянно отслеживать местоположение телефона и хранящиеся в нем данные", - сказал порталу завотделом департамента Тыну Таммер.Департамент инфосистемы сообщил о своем решении и другим госучреждениям.Глава службы инфобезопасности центра инфотехнологий при МВД Уко Валтенберг отметил, что министерство пока не запрещало использование TikTok. "Мы пока такого запрета не ввели, но у нас создана рабочая группа, которая оценивает это предложение. В системе МВД нам известны все служебные телефоны, в которые загружен TikTok. Бывают случаи, когда полиции требуется, например, в интересах следствия заглядывать в TikTok, и у нас есть обзор такой деятельности", - пояснил Валтенберг.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> потребовал, чтобы до 15 сентября китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, продала приложение американской компании. В противном случае он требует от компании избавиться от приложения. При этом Трамп утверждает, что "значительная часть" от продажной цены должна пойти <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфину США</a>.Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что он принадлежит китайской компании, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям.
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575495135.html
https://ria.ru/20200810/1575594916.html
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эстония
китай
сша
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tiktok, министерство финансов сша, дональд трамп, эстония, китай, сша, в мире

В Эстонии TikTok назвали угрозой для безопасности страны

22:10 21.08.2020
882
© Радио Sputnik / Сергей ТучинСтраница TikTok на экране компьютера
Страница TikTok на экране компьютера
© Радио Sputnik / Сергей Тучин
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Департамент государственной инфосистемы Эстонии запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах популярное приложение TikTok, поскольку считает его угрозой для безопасности страны, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
"Это решение (о запрете TikTok — ред.) основывается на полученной в июне и подтвердившейся позднее из других источников информации, что TikTok собирает непомерно много сведений о пользователях. Более того, это приложение выуживает информацию о самом телефоне, что позволяет постоянно отслеживать местоположение телефона и хранящиеся в нем данные", - сказал порталу завотделом департамента Тыну Таммер.
Департамент инфосистемы сообщил о своем решении и другим госучреждениям.
Приложение TikTok на экране смартфона
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Глава службы инфобезопасности центра инфотехнологий при МВД Уко Валтенберг отметил, что министерство пока не запрещало использование TikTok. "Мы пока такого запрета не ввели, но у нас создана рабочая группа, которая оценивает это предложение. В системе МВД нам известны все служебные телефоны, в которые загружен TikTok. Бывают случаи, когда полиции требуется, например, в интересах следствия заглядывать в TikTok, и у нас есть обзор такой деятельности", - пояснил Валтенберг.
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, продала приложение американской компании. В противном случае он требует от компании избавиться от приложения. При этом Трамп утверждает, что "значительная часть" от продажной цены должна пойти минфину США.
Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что он принадлежит китайской компании, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям.
Приложение Tik Tok
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