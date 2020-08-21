https://ria.ru/20200821/1576115543.html

В Эстонии TikTok назвали угрозой для безопасности страны

Департамент государственной инфосистемы Эстонии запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах популярное приложение TikTok, поскольку считает... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T22:10

2020-08-21T22:10

2020-08-21T22:10

tiktok

министерство финансов сша

дональд трамп

эстония

китай

сша

в мире

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Департамент государственной инфосистемы <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах популярное приложение TikTok, поскольку считает его угрозой для безопасности страны, сообщает портал эстонского телерадиовещания <a href="https://news.err.ee/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ERR</a>.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> и завоевывает популярность по всему миру."Это решение (о запрете TikTok — ред.) основывается на полученной в июне и подтвердившейся позднее из других источников информации, что TikTok собирает непомерно много сведений о пользователях. Более того, это приложение выуживает информацию о самом телефоне, что позволяет постоянно отслеживать местоположение телефона и хранящиеся в нем данные", - сказал порталу завотделом департамента Тыну Таммер.Департамент инфосистемы сообщил о своем решении и другим госучреждениям.Глава службы инфобезопасности центра инфотехнологий при МВД Уко Валтенберг отметил, что министерство пока не запрещало использование TikTok. "Мы пока такого запрета не ввели, но у нас создана рабочая группа, которая оценивает это предложение. В системе МВД нам известны все служебные телефоны, в которые загружен TikTok. Бывают случаи, когда полиции требуется, например, в интересах следствия заглядывать в TikTok, и у нас есть обзор такой деятельности", - пояснил Валтенберг.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> потребовал, чтобы до 15 сентября китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, продала приложение американской компании. В противном случае он требует от компании избавиться от приложения. При этом Трамп утверждает, что "значительная часть" от продажной цены должна пойти <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфину США</a>.Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что он принадлежит китайской компании, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям.

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575495135.html

https://ria.ru/20200810/1575594916.html

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эстония

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, министерство финансов сша, дональд трамп, эстония, китай, сша, в мире