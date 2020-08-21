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Дюмин: подготовка к празднованию 500-летия кремля идет полным ходом
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, подготовка к юбилею идет полным ходом, и уже удалось сделать очень многое, заявил губернатор Тульской области... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:03
2020-08-21T19:03
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
алла манилова
тула
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong>Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, подготовка к юбилею идет полным ходом, и уже удалось сделать очень многое, <a href="https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=259420" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявил</a> губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе рабочей встречи со статс-секретарем – заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой, которая состоялась 19 августа.По его словам, в рамках подготовки к празднованию <a href="https://ria.ru/category_tula_kremlin_500/" target="_blank">500-летия Тульского кремля</a> в центре города появился Музейный квартал, создан целый ряд новых экспозиций, по всему региону проведена серьезная работа по благоустройству и реставрации объектов культурного наследия.Дюмин также добавил, что этим летом планировалось провести ряд фестивалей в малых городах Засечной черты, однако из-за эпидемиологической обстановки они были перенесены в виртуальный формат. Учреждения культуры, которые задействованы в проекте, проводят онлайн-концерты, видеоэкскурсии, мастер-классы, конкурсы, лекции и многое другое."До главного события осталось чуть больше месяца. Ключевые мероприятия пройдут 26 сентября в Тульском кремле. Состоится масштабный фестиваль с участием ведущих московских и тульских театральных и концертных коллективов. Все площадки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", – цитирует главу региона пресс-служба правительства области.Алла Манилова в свою очередь отметила высокий уровень подготовки к празднованию с учетом санитарно-эпидемиологических норм, в частности зонирование площадок в кремле. По ее словам, Министерство культуры РФ продолжит оказывать региону всестороннюю поддержку в проведении юбилея.После встречи с губернатором Тульской области Алла Манилова приняла участие в круглом столе "500-летие Тульского кремля: города Большой засечной черты – история и современность". На мероприятии подвели итоги работы по подготовке к юбилею и обсудили детали праздника."В России за последние годы нет другого примера, когда исторический юбилей, а их достаточно много, выступает драйвером такого масштабного изменения жизни и климата в обществе, преображения региональной столицы и малых городов. Всего за три года возрождено и музеефицировано 35 новых объектов в 12 городах. В этом заключается глобальная идея национального проекта "Культура", когда создаются абсолютно новые возможности доступа людей к культурным благам. Тульская область самым правильным образом распорядилась этим юбилеем", – подчеркнула Манилова.
https://ria.ru/20200812/1575694755.html
https://ria.ru/20200819/1576002785.html
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500-летие тульского кремля, алексей дюмин, алла манилова, тула

Дюмин: подготовка к празднованию 500-летия кремля идет полным ходом

19:03 21.08.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТульский кремль. Справа внизу: Наугольная башня, в центре: Музейно-выставочный комплекс, на дальнем плане: Успенский собор
Тульский кремль. Справа внизу: Наугольная башня, в центре: Музейно-выставочный комплекс, на дальнем плане: Успенский собор
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, подготовка к юбилею идет полным ходом, и уже удалось сделать очень многое, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе рабочей встречи со статс-секретарем – заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой, которая состоялась 19 августа.
По его словам, в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля в центре города появился Музейный квартал, создан целый ряд новых экспозиций, по всему региону проведена серьезная работа по благоустройству и реставрации объектов культурного наследия.
Дюмин также добавил, что этим летом планировалось провести ряд фестивалей в малых городах Засечной черты, однако из-за эпидемиологической обстановки они были перенесены в виртуальный формат. Учреждения культуры, которые задействованы в проекте, проводят онлайн-концерты, видеоэкскурсии, мастер-классы, конкурсы, лекции и многое другое.
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"До главного события осталось чуть больше месяца. Ключевые мероприятия пройдут 26 сентября в Тульском кремле. Состоится масштабный фестиваль с участием ведущих московских и тульских театральных и концертных коллективов. Все площадки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", – цитирует главу региона пресс-служба правительства области.
Алла Манилова в свою очередь отметила высокий уровень подготовки к празднованию с учетом санитарно-эпидемиологических норм, в частности зонирование площадок в кремле. По ее словам, Министерство культуры РФ продолжит оказывать региону всестороннюю поддержку в проведении юбилея.
После встречи с губернатором Тульской области Алла Манилова приняла участие в круглом столе "500-летие Тульского кремля: города Большой засечной черты – история и современность". На мероприятии подвели итоги работы по подготовке к юбилею и обсудили детали праздника.
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"В России за последние годы нет другого примера, когда исторический юбилей, а их достаточно много, выступает драйвером такого масштабного изменения жизни и климата в обществе, преображения региональной столицы и малых городов. Всего за три года возрождено и музеефицировано 35 новых объектов в 12 городах. В этом заключается глобальная идея национального проекта "Культура", когда создаются абсолютно новые возможности доступа людей к культурным благам. Тульская область самым правильным образом распорядилась этим юбилеем", – подчеркнула Манилова.
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500-летие Тульского кремляАлексей ДюминАлла МаниловаТула
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