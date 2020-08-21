Онлайн-конференция о санкциях США против Ирана
25 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Иран: санкции США и перспективы международного сотрудничества".
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Участники:
- координатор депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Исламской Республики Иран Геннадий СКЛЯР;
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.
Госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении начать восстановление санкций в отношении Ирана. В частности, в Вашингтоне считают, что ИРИ нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли в 2018 году. Как действия США отразятся на безопасности и стабильности региона? Какова реакция международного сообщества? Как развивается сотрудничество России и Ирана по парламентской линии? Какие ключевые проекты реализуются нашими странами?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- координатор депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Исламской Республики Иран Геннадий СКЛЯР;
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.
Госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении начать восстановление санкций в отношении Ирана. В частности, в Вашингтоне считают, что ИРИ нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли в 2018 году. Как действия США отразятся на безопасности и стабильности региона? Какова реакция международного сообщества? Как развивается сотрудничество России и Ирана по парламентской линии? Какие ключевые проекты реализуются нашими странами?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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