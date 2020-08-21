https://ria.ru/20200821/1576106437.html

Онлайн-конференция о санкциях США против Ирана

25 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Иран: санкции США и перспективы международного сотрудничества".

2020-08-21T17:45

2020-08-21T17:45

2020-08-21T17:45

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1576106437.jpg?1598021139

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200825/952870781.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- координатор депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Исламской Республики Иран Геннадий СКЛЯР;<br>- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;<br>- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.<br><br>Госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении начать восстановление санкций в отношении Ирана. В частности, в Вашингтоне считают, что ИРИ нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли в 2018 году. Как действия США отразятся на безопасности и стабильности региона? Какова реакция международного сообщества? Как развивается сотрудничество России и Ирана по парламентской линии? Какие ключевые проекты реализуются нашими странами?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы