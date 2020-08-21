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Онлайн-конференция о санкциях США против Ирана
25 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Иран: санкции США и перспективы международного сотрудничества".
2020-08-21T17:45
2020-08-21T17:45
анонсы
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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1576106437.jpg?1598021139
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200825/952870781.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- координатор депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Исламской Республики Иран Геннадий СКЛЯР;<br>- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;<br>- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.<br><br>Госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении начать восстановление санкций в отношении Ирана. В частности, в Вашингтоне считают, что ИРИ нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли в 2018 году. Как действия США отразятся на безопасности и стабильности региона? Какова реакция международного сообщества? Как развивается сотрудничество России и Ирана по парламентской линии? Какие ключевые проекты реализуются нашими странами?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о санкциях США против Ирана

17:45 21.08.2020
34
25 августа в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Иран: санкции США и перспективы международного сотрудничества".
Задать вопрос

Участники:
- координатор депутатской группы Государственной Думы РФ по связям с парламентом Исламской Республики Иран Геннадий СКЛЯР;
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.

Госсекретарь США Майкл Помпео передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении начать восстановление санкций в отношении Ирана. В частности, в Вашингтоне считают, что ИРИ нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли в 2018 году. Как действия США отразятся на безопасности и стабильности региона? Какова реакция международного сообщества? Как развивается сотрудничество России и Ирана по парламентской линии? Какие ключевые проекты реализуются нашими странами?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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