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В Одноклассниках появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами
Пользователи Одноклассников смогут получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:24
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одноклассники
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Пользователи Одноклассников смогут получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта.Консультации работают на базе платформы голосовых и видеозвонков ОК с функцией записи. Это позволит пациентам пересмотреть онлайн-прием и рекомендации врача.Онлайн-прием проходит в группе "Доктис" в ОК с 11:00 до 16:00 по московскому времени. Пользователю необходимо договориться о времени консультации с терапевтом через сообщения в группе. В назначенное время дежурный врач-терапевт свяжется с пользователем через видеозвонок ОК, по результатам консультации врач формирует краткое заключение с рекомендациями. На данном этапе прием ведут только врачи-терапевты, в дальнейшем планируется расширить круг врачей до узких специалистов.
https://ria.ru/20200528/1572105543.html
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60
одноклассники

В Одноклассниках появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами

17:24 21.08.2020 (обновлено: 17:25 21.08.2020)
265
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Пользователи Одноклассников смогут получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта.
Консультации работают на базе платформы голосовых и видеозвонков ОК с функцией записи. Это позволит пациентам пересмотреть онлайн-прием и рекомендации врача.
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Онлайн-прием проходит в группе "Доктис" в ОК с 11:00 до 16:00 по московскому времени. Пользователю необходимо договориться о времени консультации с терапевтом через сообщения в группе. В назначенное время дежурный врач-терапевт свяжется с пользователем через видеозвонок ОК, по результатам консультации врач формирует краткое заключение с рекомендациями. На данном этапе прием ведут только врачи-терапевты, в дальнейшем планируется расширить круг врачей до узких специалистов.
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Одноклассники
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