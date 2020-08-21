https://ria.ru/20200821/1576105431.html

В Одноклассниках появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами

Пользователи Одноклассников смогут получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:24

2020-08-21T17:24

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одноклассники

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Пользователи Одноклассников смогут получить бесплатную онлайн-консультацию врача-терапевта.Консультации работают на базе платформы голосовых и видеозвонков ОК с функцией записи. Это позволит пациентам пересмотреть онлайн-прием и рекомендации врача.Онлайн-прием проходит в группе "Доктис" в ОК с 11:00 до 16:00 по московскому времени. Пользователю необходимо договориться о времени консультации с терапевтом через сообщения в группе. В назначенное время дежурный врач-терапевт свяжется с пользователем через видеозвонок ОК, по результатам консультации врач формирует краткое заключение с рекомендациями. На данном этапе прием ведут только врачи-терапевты, в дальнейшем планируется расширить круг врачей до узких специалистов.

https://ria.ru/20200528/1572105543.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники