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Пресс-конференция о проведении конкурса "Большая перемена"
25 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную завершению дистанционного этапа и предстоящим очным полуфиналам Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".
2020-08-21T17:08
2020-08-21T17:08
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200825/952870630.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;<br>- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;<br>- заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр", координатор проекта "Большая перемена" Наталия МАНДРОВА;<br>- директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана ПАТРИКЕЕВА;<br>- руководитель рабочей группы Кружкового движения Национальной технологической инициативы Дмитрий ЗЕМЦОВ;<br>- ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;<br>- директор МДЦ "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;<br>- конкурсанты Агнесса КУПРИЯНОВА, Михаил БАШКИРЕВ, Артем КАРЦЕВ, Анна АНИКЬЕВА.<br><br>В "Большой перемене" принимают участие более 1 миллиона школьников. Конкурс стартовал одновременно с началом самоизоляции и стал точкой сборки образовательных проектов нового формата, корпоративных программ для школьников ведущих компаний России, федеральных детских центров и общественных движений. Как завершился дистанционный этап? Как пройдут полуфиналы? Какие задания подготовлены для школьников?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Пресс-конференция о проведении конкурса "Большая перемена"

17:08 21.08.2020
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25 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную завершению дистанционного этапа и предстоящим очным полуфиналам Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Задать вопрос

Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр", координатор проекта "Большая перемена" Наталия МАНДРОВА;
- директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана ПАТРИКЕЕВА;
- руководитель рабочей группы Кружкового движения Национальной технологической инициативы Дмитрий ЗЕМЦОВ;
- ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- директор МДЦ "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;
- конкурсанты Агнесса КУПРИЯНОВА, Михаил БАШКИРЕВ, Артем КАРЦЕВ, Анна АНИКЬЕВА.

В "Большой перемене" принимают участие более 1 миллиона школьников. Конкурс стартовал одновременно с началом самоизоляции и стал точкой сборки образовательных проектов нового формата, корпоративных программ для школьников ведущих компаний России, федеральных детских центров и общественных движений. Как завершился дистанционный этап? Как пройдут полуфиналы? Какие задания подготовлены для школьников?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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