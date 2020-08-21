Пресс-конференция о проведении конкурса "Большая перемена"
25 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную завершению дистанционного этапа и предстоящим очным полуфиналам Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Задать вопрос
Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр", координатор проекта "Большая перемена" Наталия МАНДРОВА;
- директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана ПАТРИКЕЕВА;
- руководитель рабочей группы Кружкового движения Национальной технологической инициативы Дмитрий ЗЕМЦОВ;
- ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- директор МДЦ "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;
- конкурсанты Агнесса КУПРИЯНОВА, Михаил БАШКИРЕВ, Артем КАРЦЕВ, Анна АНИКЬЕВА.
В "Большой перемене" принимают участие более 1 миллиона школьников. Конкурс стартовал одновременно с началом самоизоляции и стал точкой сборки образовательных проектов нового формата, корпоративных программ для школьников ведущих компаний России, федеральных детских центров и общественных движений. Как завершился дистанционный этап? Как пройдут полуфиналы? Какие задания подготовлены для школьников?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛЬКОВ;
- генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей КОМИССАРОВ;
- заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр", координатор проекта "Большая перемена" Наталия МАНДРОВА;
- директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана ПАТРИКЕЕВА;
- руководитель рабочей группы Кружкового движения Национальной технологической инициативы Дмитрий ЗЕМЦОВ;
- ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина ЧЕРНИКОВА;
- директор МДЦ "Артек" Константин ФЕДОРЕНКО;
- конкурсанты Агнесса КУПРИЯНОВА, Михаил БАШКИРЕВ, Артем КАРЦЕВ, Анна АНИКЬЕВА.
В "Большой перемене" принимают участие более 1 миллиона школьников. Конкурс стартовал одновременно с началом самоизоляции и стал точкой сборки образовательных проектов нового формата, корпоративных программ для школьников ведущих компаний России, федеральных детских центров и общественных движений. Как завершился дистанционный этап? Как пройдут полуфиналы? Какие задания подготовлены для школьников?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru