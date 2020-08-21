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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/1576102703.html
Лукашенко обвинил США в организации "заварушки" в Белоруссии
Протесты в Белоруссии организовали США, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:35
2020-08-21T16:35
протесты в белоруссии
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Протесты в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> организовали <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>. Мы тут одно звено остались", - сказал глава государства.Он выразил уверенность, что за протестами стоит США, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано". В частности, Лукашенко рассказал о спеццентре под <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавой</a>."Мы знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - добавил он. Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни силовики подавляли акции, применяя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли три человека.
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
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белоруссия

Лукашенко обвинил США в организации "заварушки" в Белоруссии

16:35 21.08.2020
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Протесты в Белоруссии организовали США, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал глава государства.
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Он выразил уверенность, что за протестами стоит США, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано". В частности, Лукашенко рассказал о спеццентре под Варшавой.
"Мы знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - добавил он.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов.
Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
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В первые дни силовики подавляли акции, применяя против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли три человека.
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