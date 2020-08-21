https://ria.ru/20200821/1576102335.html
Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
В конце недели российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:28
2020-08-21T16:28
2020-08-21T17:32
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> В конце недели российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank">Московской биржи</a>.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16:55 мск вырос на 1,17 рубля, до 74,96 рубля. Минутами ранее рубль обновил майский максимум, опустившись до отметки в 75 рублей за доллар.Европейская валюта выросла на 61 копейку, до уровня 88,30 рубля, максимума с марта.Таким образом, в пятницу доллар обновил максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576027294.html
Василий Теркин
Ну и что, что рубль дешевеет, главное что вставание с колен продолжается ...
94
Исаак Ньютон
Так если так безтыдно валить политиков и не такое увидим...
60
38
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, экономика