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Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта
В конце недели российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:28
2020-08-21T17:32
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> В конце недели российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank">Московской биржи</a>.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16:55 мск вырос на 1,17 рубля, до 74,96 рубля. Минутами ранее рубль обновил майский максимум, опустившись до отметки в 75 рублей за доллар.Европейская валюта выросла на 61 копейку, до уровня 88,30 рубля, максимума с марта.Таким образом, в пятницу доллар обновил максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576027294.html
Ну и что, что рубль дешевеет, главное что вставание с колен продолжается ...
94
Так если так безтыдно валить политиков и не такое увидим...
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динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Курс евро превысил 88 рублей впервые с марта

16:28 21.08.2020 (обновлено: 17:32 21.08.2020)
10667
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В конце недели российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 16:55 мск вырос на 1,17 рубля, до 74,96 рубля. Минутами ранее рубль обновил майский максимум, опустившись до отметки в 75 рублей за доллар.
Европейская валюта выросла на 61 копейку, до уровня 88,30 рубля, максимума с марта.
Таким образом, в пятницу доллар обновил максимум с майского значения в 74,88 рубля, евро — с мартовского показателя в 88,19 рубля.
Банкноты и монеты евро различного достоинства
20 августа, 12:04
Премия за безделье? Немцам хотят "просто так" выдавать по 1200 евро
39284737113
Обсудить 38
Динамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Ну и что, что рубль дешевеет, главное что вставание с колен продолжается ...
21 августа, 16:45
В Василий Теркин
254214022
Так если так безтыдно валить политиков и не такое увидим...
21 августа, 16:30
ИНИсаак Ньютон
22201233
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