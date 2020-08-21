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В Москве обокрали машину посольства Перу, сообщил источник
Неизвестный украл два ноутбука из автомобиля посольства Перу на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:39
2020-08-21T14:39
москва
перу
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Неизвестный украл два ноутбука из автомобиля посольства <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Помощник атташе посольства Республики Перу 20 августа обратился с заявлением о краже из автомобиля, принадлежащего посольству, двух ноутбуков <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>", - сказал собеседник агентства.По его словам, заявитель поведал, что кража произошла накануне. Иномарка была припаркована на неохраняемой стоянке в районе улицы Борисовские пруды.Полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20200810/1575592663.html
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перу
РИА Новости
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москва, перу, происшествия

В Москве обокрали машину посольства Перу, сообщил источник

14:39 21.08.2020
604
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Неизвестный украл два ноутбука из автомобиля посольства Перу на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Помощник атташе посольства Республики Перу 20 августа обратился с заявлением о краже из автомобиля, принадлежащего посольству, двух ноутбуков Apple", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заявитель поведал, что кража произошла накануне. Иномарка была припаркована на неохраняемой стоянке в районе улицы Борисовские пруды.
Полиция проводит проверку.
Полиция
10 августа, 15:10
В Москве гость обокрал спящего владельца квартиры на два миллиона рублей
1100120
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