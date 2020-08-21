https://ria.ru/20200821/1576095804.html

В Москве обокрали машину посольства Перу, сообщил источник

Неизвестный украл два ноутбука из автомобиля посольства Перу на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:39

2020-08-21T14:39

2020-08-21T14:39

москва

перу

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Неизвестный украл два ноутбука из автомобиля посольства <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Помощник атташе посольства Республики Перу 20 августа обратился с заявлением о краже из автомобиля, принадлежащего посольству, двух ноутбуков <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>", - сказал собеседник агентства.По его словам, заявитель поведал, что кража произошла накануне. Иномарка была припаркована на неохраняемой стоянке в районе улицы Борисовские пруды.Полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20200810/1575592663.html

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москва

перу

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, перу, происшествия