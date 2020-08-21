https://ria.ru/20200821/1576095804.html
В Москве обокрали машину посольства Перу, сообщил источник
Неизвестный украл два ноутбука из автомобиля посольства Перу на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:39
2020-08-21T14:39
2020-08-21T14:39
москва
перу
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Неизвестный украл два ноутбука из автомобиля посольства <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> на юге <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Помощник атташе посольства Республики Перу 20 августа обратился с заявлением о краже из автомобиля, принадлежащего посольству, двух ноутбуков <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>", - сказал собеседник агентства.По его словам, заявитель поведал, что кража произошла накануне. Иномарка была припаркована на неохраняемой стоянке в районе улицы Борисовские пруды.Полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20200810/1575592663.html
1
москва
перу
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, перу, происшествия