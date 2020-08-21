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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/1576094050.html
Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:01
2020-08-21T15:55
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России."Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>. Мы тут одно звено остались", - сказал Лукашенко во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский". Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Лукашенко также заявил, что кому-то в Белоруссии заплатили, кому-то "голову задурили", и началась волокита. "А за границей в это время учения проводят. Что это такое? Это готовят при необходимости вторжения", - уверен он.Таким образом, подчеркнул президент, в сложившейся ситуации есть как внешний, так и внутренний факторы. "Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься", - сказал глава государства.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.После выборов в стране проходят массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/besporyadki-1576093171.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
Дорогой господин Путин! Заберите Лукашенко а Россию. Он уже 26 лет стремиться поправить в России. Дайте ему пожалуйста, какую-нибудь губернию. Пусть он покажет себя у вас. С большим уважением и благодарностью. Беларусский народ.
130
Это похоже на правду ))
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россия
белоруссия
РИА Новости
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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России

14:01 21.08.2020 (обновлено: 15:55 21.08.2020)
10571
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России.
"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал Лукашенко во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский". Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Лукашенко также заявил, что кому-то в Белоруссии заплатили, кому-то "голову задурили", и началась волокита. "А за границей в это время учения проводят. Что это такое? Это готовят при необходимости вторжения", - уверен он.
Таким образом, подчеркнул президент, в сложившейся ситуации есть как внешний, так и внутренний факторы. "Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься", - сказал глава государства.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская.
После выборов в стране проходят массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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1481332254
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Дорогой господин Путин! Заберите Лукашенко а Россию. Он уже 26 лет стремиться поправить в России. Дайте ему пожалуйста, какую-нибудь губернию. Пусть он покажет себя у вас. С большим уважением и благодарностью. Беларусский народ.
21 августа, 14:33
Tatjana Suedes
521101957
Это похоже на правду ))
21 августа, 14:04
Gloomy Humorist
56420029
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