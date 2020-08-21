https://ria.ru/20200821/1576085287.html
Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник
“Десятки погибших в Минске”: как псевдо-медику удалось обмануть журналистов “Дождя”? Правда ли, что ГИБДД начала штрафовать за багажник на крыше машины? Как реагируют в столичном Департаменте образования на слухи про “дистанционку для школ с 20-го сентября”? И правда ли, что родителям теперь придется платить за дезинфекцию в школах?
2020-08-21T12:00
2020-08-21T12:00
2020-08-21T12:00
не верю!
подкаст
минск
общество
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Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник
“Десятки погибших в Минске”: как псевдо-медику удалось обмануть журналистов “Дождя”? Правда ли, что ГИБДД начала штрафовать за багажник на крыше машины? Как реагируют в столичном Департаменте образования на слухи про “дистанционку для школ с 20-го сентября”? И правда ли, что родителям теперь придется платить за дезинфекцию в школах?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали<strong>02:30</strong> Как белорусский фальшивый “медик” запустил фейк о десятках погибших в Минске (как могут журналисты противостоять таким обманщикам - мнение Александра Литвинова (telegram-канал <a href="https://t.me/planerka_org" target="_blank">“Планерка”</a>))<strong>12:54</strong> “Тихановская не может быть президентом, в администрации нет туалетов для женщин”. Шутка, которую кто-то воспринял всерьез<strong>15:17</strong> “Начали штрафовать за багажник на крыше”: правда ли, что появились новые штрафы для автовладельцев ( объясняет Дмитрий Баринов ( <a href="https://t.me/atelega" target="_blank">“Автотелеграм”</a> )) <strong>18:15</strong> Школы после 20-сентября: московский Департамент образования и науки прокомментировал для “Не верю” слухи о новой дистанционке<strong>19:37</strong> В чатах появились призывы к родителям скидываться на термометры и дезинфекцию для школ. Почему власти призывают не верить<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Гости эпизода: Семён Недовенчанный, Александр Литвинов, Дмитрий БариновМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, минск, общество
Не верю! Военная помощь Минску, псевдо-медик в эфире, штрафы за багажник
“Десятки погибших в Минске”: как псевдо-медику удалось обмануть журналистов “Дождя”? Правда ли, что ГИБДД начала штрафовать за багажник на крыше машины? Как реагируют в столичном Департаменте образования на слухи про “дистанционку для школ с 20-го сентября”? И правда ли, что родителям теперь придется платить за дезинфекцию в школах?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
02:30
Как белорусский фальшивый “медик” запустил фейк о десятках погибших в Минске (как могут журналисты противостоять таким обманщикам - мнение Александра Литвинова (telegram-канал “Планерка”
))
12:54 “Тихановская не может быть президентом, в администрации нет туалетов для женщин”. Шутка, которую кто-то воспринял всерьез
15:17
“Начали штрафовать за багажник на крыше”: правда ли, что появились новые штрафы для автовладельцев ( объясняет Дмитрий Баринов ( “Автотелеграм”
))
18:15 Школы после 20-сентября: московский Департамент образования и науки прокомментировал для “Не верю” слухи о новой дистанционке
19:37 В чатах появились призывы к родителям скидываться на термометры и дезинфекцию для школ. Почему власти призывают не верить
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Гости эпизода: Семён Недовенчанный, Александр Литвинов, Дмитрий Баринов
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