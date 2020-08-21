https://ria.ru/20200821/1576082373.html

Цепкало: оппозиция не добилась признания Тихановской президентом

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Светланы Тихановской... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:17

2020-08-21T11:17

2020-08-21T11:53

протесты в белоруссии

валерий цепкало

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> законно избранным президентом республики.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Тихановская."Нам не удалось, чтобы Светлана была признана единственным законно избранным президентом. Мы это делали даже несмотря на то, что Светлана сама не заявляла о таких амбициях. Мы понимаем причины, мы понимаем, почему она не могла говорить об этом, но, тем не менее, мы все равно старались эту линию провести после того, как произошли в Белоруссии президентские выборы", - сказал Цепкало в ходе пресс-конференции."Я еще раз говорю, не все получилось у нас, но, как говорят, "добивайся невозможного - получишь что-то, на что ты можешь в конце концов рассчитывать", - добавил он.Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов. Пятнадцатого августа он сообщил РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России. Как заявлял РИА Новости председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков, процедура, по которой Цепкало находится в розыске одновременно на родине и в России, является стандартной и применяется в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576081800.html

https://ria.ru/20200819/1575974416.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире