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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/1576082373.html
Цепкало: оппозиция не добилась признания Тихановской президентом
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Светланы Тихановской... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:17
2020-08-21T11:53
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> законно избранным президентом республики.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Тихановская."Нам не удалось, чтобы Светлана была признана единственным законно избранным президентом. Мы это делали даже несмотря на то, что Светлана сама не заявляла о таких амбициях. Мы понимаем причины, мы понимаем, почему она не могла говорить об этом, но, тем не менее, мы все равно старались эту линию провести после того, как произошли в Белоруссии президентские выборы", - сказал Цепкало в ходе пресс-конференции."Я еще раз говорю, не все получилось у нас, но, как говорят, "добивайся невозможного - получишь что-то, на что ты можешь в конце концов рассчитывать", - добавил он.Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов. Пятнадцатого августа он сообщил РИА Новости, что в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России. Как заявлял РИА Новости председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков, процедура, по которой Цепкало находится в розыске одновременно на родине и в России, является стандартной и применяется в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576081800.html
https://ria.ru/20200819/1575974416.html
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валерий цепкало, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Цепкало: оппозиция не добилась признания Тихановской президентом

11:17 21.08.2020 (обновлено: 11:53 21.08.2020)
44249
© Sputnik / Виктор ТолочкоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
Валерий Цепкало. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало признал, что оппозиции не удалось добиться признания мировым сообществом Светланы Тихановской законно избранным президентом республики.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Тихановская.
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве
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"Нам не удалось, чтобы Светлана была признана единственным законно избранным президентом. Мы это делали даже несмотря на то, что Светлана сама не заявляла о таких амбициях. Мы понимаем причины, мы понимаем, почему она не могла говорить об этом, но, тем не менее, мы все равно старались эту линию провести после того, как произошли в Белоруссии президентские выборы", - сказал Цепкало в ходе пресс-конференции.
"Я еще раз говорю, не все получилось у нас, но, как говорят, "добивайся невозможного - получишь что-то, на что ты можешь в конце концов рассчитывать", - добавил он.
Цепкало вместе с двумя сыновьями покинул территорию Белоруссии еще до выборов. Пятнадцатого августа он сообщил РИА Новости, что в Белоруссии на него заведено уголовное дело - предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере - и он объявлен в розыск. В тот же день сведения о межгосударственном розыске политика появились в базе данных МВД России. Как заявлял РИА Новости председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков, процедура, по которой Цепкало находится в розыске одновременно на родине и в России, является стандартной и применяется в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Светлана Тихановская
19 августа, 11:44Протесты в Белоруссии
Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
7191991146
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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