https://ria.ru/20200821/1576080699.html

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершат в сентябре

Все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "Вектор" чувствуют себя хорошо и не ощущают побочных реакций от препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:54

2020-08-21T10:54

2020-08-21T14:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" чувствуют себя хорошо и не ощущают побочных реакций от препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Отмечается, что шесть из ста участников испытаний отмечали появление болезненных ощущений в месте укола. Дискомфорт проходил на следующие сутки.Российская вакцина от коронавирусаСейчас "Вектор" проводит второй этап клинических испытаний своей вакцины. Исследование стартовало 27 июля, а завершить его планируют в сентябре этого года.На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат предназначен для введения внутримышечно, его назвали "Спутник V". Минздрав планирует организовать вакцинацию в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, как заявили в ведомстве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.Предполагается, что первыми вакцину получат медработники, учителя и специалисты, работающие с детьми. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация будет бесплатной для граждан.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200820/1576064833.html

Deyn Donovan То есть, еще до конца не испытанную вакцину собрались колоть людям и уже массово производить? 60

Егор Панкратов Ждём! 47

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)