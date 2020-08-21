Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/1576080699.html
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершат в сентябре
Все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "Вектор" чувствуют себя хорошо и не ощущают побочных реакций от препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:54
2020-08-21T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" чувствуют себя хорошо и не ощущают побочных реакций от препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Отмечается, что шесть из ста участников испытаний отмечали появление болезненных ощущений в месте укола. Дискомфорт проходил на следующие сутки.Российская вакцина от коронавирусаСейчас "Вектор" проводит второй этап клинических испытаний своей вакцины. Исследование стартовало 27 июля, а завершить его планируют в сентябре этого года.На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат предназначен для введения внутримышечно, его назвали "Спутник V". Минздрав планирует организовать вакцинацию в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, как заявили в ведомстве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.Предполагается, что первыми вакцину получат медработники, учителя и специалисты, работающие с детьми. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация будет бесплатной для граждан.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200820/1576064833.html
То есть, еще до конца не испытанную вакцину собрались колоть людям и уже массово производить?
60
Ждём!
47
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_85347acb8f0e30b4f0f3035161994f6d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершат в сентябре

10:54 21.08.2020 (обновлено: 14:31 21.08.2020)
38386
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "Вектор" чувствуют себя хорошо и не ощущают побочных реакций от препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека — в рамках второго этапа. Еще 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что шесть из ста участников испытаний отмечали появление болезненных ощущений в месте укола. Дискомфорт проходил на следующие сутки.

Российская вакцина от коронавируса

Сейчас "Вектор" проводит второй этап клинических испытаний своей вакцины. Исследование стартовало 27 июля, а завершить его планируют в сентябре этого года.
На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
20 августа, 19:54Распространение нового коронавируса
Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликуют в августе
Препарат предназначен для введения внутримышечно, его назвали "Спутник V". Минздрав планирует организовать вакцинацию в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, как заявили в ведомстве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Предполагается, что первыми вакцину получат медработники, учителя и специалисты, работающие с детьми. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация будет бесплатной для граждан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
107802439
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Популярные комментарии
То есть, еще до конца не испытанную вакцину собрались колоть людям и уже массово производить?
21 августа, 13:04
Deyn Donovan
30416019
Ждём!
21 августа, 11:01
Егор Панкратов
27101513
Рекомендуем
Продуктовые тележки в гипермаркете Ашан на Калужском шоссе
"Ашан" уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" рассказал, сколько будет стоить пуск ракеты "Амур"
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Жена Навального попросила Путина разрешить его транспортировку в Германию
Море
Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море
Мужчина в защитной маске проходит мимо витрины магазина в Киеве
Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги
Вид на город Веве со стороны Женевского озера
Женева обещает туристам деньги "на карманные расходы"
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
Врач рассказал о результатах анализов Навального
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Названы остающиеся в "красной зоне" по COVID-19 регионы
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального
Алексей Навальный
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Замглавврача омской больницы: Мы не возражаем против его перевода в другой стационар
Навального разрешили перевезти на лечение в ФРГ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
00:18В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Лента новостейМолния