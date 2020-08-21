https://ria.ru/20200821/1576080699.html
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершат в сентябре
Все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "Вектор" чувствуют себя хорошо и не ощущают побочных реакций от препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:54
2020-08-21T10:54
2020-08-21T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" чувствуют себя хорошо и не ощущают побочных реакций от препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Отмечается, что шесть из ста участников испытаний отмечали появление болезненных ощущений в месте укола. Дискомфорт проходил на следующие сутки.Российская вакцина от коронавирусаСейчас "Вектор" проводит второй этап клинических испытаний своей вакцины. Исследование стартовало 27 июля, а завершить его планируют в сентябре этого года.На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат предназначен для введения внутримышечно, его назвали "Спутник V". Минздрав планирует организовать вакцинацию в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, как заявили в ведомстве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.Предполагается, что первыми вакцину получат медработники, учителя и специалисты, работающие с детьми. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация будет бесплатной для граждан.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200820/1576064833.html
Deyn Donovan
То есть, еще до конца не испытанную вакцину собрались колоть людям и уже массово производить?
60
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Все испытывающие вакцину от COVID-19 в центре "Вектор
" чувствуют себя хорошо и не ощущают побочных реакций от препарата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора
.
"К настоящему моменту вакцину получили все участники клинического исследования: 14 человек, привитых в рамках первого этапа, и 43 человека — в рамках второго этапа. Еще 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что шесть из ста участников испытаний отмечали появление болезненных ощущений в месте укола. Дискомфорт проходил на следующие сутки.
Российская вакцина от коронавируса
Сейчас "Вектор" проводит второй этап клинических испытаний своей вакцины. Исследование стартовало 27 июля, а завершить его планируют в сентябре этого года.
На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Препарат предназначен для введения внутримышечно, его назвали "Спутник V". Минздрав планирует организовать вакцинацию в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, как заявили в ведомстве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Предполагается, что первыми вакцину получат медработники, учителя и специалисты, работающие с детьми. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация будет бесплатной для граждан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф