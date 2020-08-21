https://ria.ru/20200821/1576075548.html

Названа причина повторного заражения коронавирусом

Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:14

2020-08-21T09:14

2020-08-21T12:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong>Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)31067-9.pdf?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420310679%3Fshowall%3Dtrue" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cell.</a>Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19 и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, являющиеся неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.Оказалось, что при тяжелом течении COVID-19 вырабатывается огромное количество сигнальных молекул — цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры. Специалисты пришли к выводу, что в этом случае некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2 —<strong> </strong>и не один раз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Сергей Горожанин ...Не с тем мы, братцы, вирусом возились. По этому и ныне мы шальны... Сначала... Украиной... "заразились". Теперь вот... Белоруссией... больны... 29

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша