Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/1576075548.html
Названа причина повторного заражения коронавирусом
Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:14
2020-08-21T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199203_0:138:3151:1910_1400x0_80_0_0_378538826727545743a69099d80381e9.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong>Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале <a href="https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)31067-9.pdf?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420310679%3Fshowall%3Dtrue" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cell.</a>Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19 и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, являющиеся неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.Оказалось, что при тяжелом течении COVID-19 вырабатывается огромное количество сигнальных молекул — цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры. Специалисты пришли к выводу, что в этом случае некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2 —<strong> </strong>и не один раз.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
...Не с тем мы, братцы, вирусом возились. По этому и ныне мы шальны... Сначала... Украиной... "заразились". Теперь вот... Белоруссией... больны...
29
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570199203_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_6e6174eac8c724b7a2d3d8ec9a750834.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Названа причина повторного заражения коронавирусом

09:14 21.08.2020 (обновлено: 12:46 21.08.2020)
132532
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ученые выяснили причину повторного заражения коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell.
Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США изучили селезенку и лимфатические узлы умерших пациентов с COVID-19 и обнаружили, что в них отсутствуют герминативные центры, являющиеся неотъемлемой частью устойчивого иммунного ответа.
Оказалось, что при тяжелом течении COVID-19 вырабатывается огромное количество сигнальных молекул — цитокина TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры. Специалисты пришли к выводу, что в этом случае некоторые выздоровевшие люди могут через несколько месяцев снова заразиться SARS-CoV-2 — и не один раз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
261118941267
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСША
Популярные комментарии
...Не с тем мы, братцы, вирусом возились. По этому и ныне мы шальны... Сначала... Украиной... "заразились". Теперь вот... Белоруссией... больны...
21 августа, 10:52
С Сергей Горожанин
1832006
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске проходит мимо витрины магазина в Киеве
Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
Раковая клетка
Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
Машина Скорой помощи на территории омской БСМП № 1, где находится Алексей Навальный
Врач ответил на вопрос об опасном веществе в организме Навального
Сырокопченая колбаса
Названы правила выбора колбасы
На марше части Юго-Западного фронта
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
Николай Захарченко с женой
Старик не вынес обвинений в хранении наркотиков и покончил с собой
Лечащий врач Навального рассказал о постановке диагноза и результатах анализов на яды
Врач рассказал о результатах анализов Навального
Пляж в Анапе
В Анапе море превратилось в "зеленую кашу" из-за наплыва туристов
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская выступила за расширение забастовок
Посетитель кофейни
Названы три простых способа поднять давление без лекарств
Крым
В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами
Александр Прико
"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
Медицинская сестра в больничной палате
Женщина c подозрением на коронавирус умерла в очереди в больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
00:18В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Лента новостейМолния